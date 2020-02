GNTM 2020: Ex-Kandidatin packt aus - So vermittelt die ProSieben-Sendung falsche Vorstellungen  

Germany’s Next Topmodel stand in der Vergangenheit immer mal wieder in der Kritik. Nun spricht eine frühere Kandidatin über die Show von Heidi Klum.

Aktuell läuft auf ProSieben die 15. Staffel von Germany’s Next Topmodel .

die 15. Staffel von . 2010 nahm Louisa Mazzurana bei GNTM teil.

bei teil. Nun packt sie über die Model-Show von Heidi Klum aus.

München - Lena Gercke war 2006 die erste Siegerin von Germany’s Next Topmodel, ihr folgten beispielsweise Sara Nuru (2009) oder Stefanie Giesinger (2014). Louisa Mazzurana hat es nicht auf den GNTM-Thron geschafft, 2010 wusste sie bei Heidi Klum* zwar durchaus zu überzeugen, musste sich am Ende aber mit dem fünften Platz begnügen.

Dennoch gelang es der Hannoveranerin, hauptberuflich als Model Fuß zu fassen. Sie stand bereits in London, Los Angeles, New York oder Kapstadt vor der Kamera und ist außerdem als Visagistin tätig.

GNTM 2020: Ex-Kandidatin Louisa Mazzurana packt aus

Mazzurana kennt also das Leben als Model, gleichzeitig erlebte sie durch Germany’s Next Topmodel* den TV-Alltag der Show. Die Blondine scheint prädestiniert dafür, GNTM mit dem tatsächlichen Leben als Catwalk-Model zu vergleichen.

GNTM 2020: Ex-Kandidatin offenbart: „Nein, die Sendung spiegelt natürlich nicht ...“

Diesbezüglich gibt sie gegenüber promiflash.de zu: „Generell muss man sagen: Nein, die Sendung spiegelt natürlich nicht den normalen Model-Alltag wider, auf gar keinen Fall.“ Sie bei Heidi Klum zwar viel gelernt, das wahre Leben sehe jedoch anders aus: „Ich habe in China und London gemodelt und gewohnt und das war ganz, ganz schlimm“, erklärt sie. Das echte Leben in Model-WGs, Hostels und kleinen Appartements hat also nichts mit dem Wohnen in einer Villa in Beverly Hills gemeinsam, in der die GNTM-Kandidatinnen in der zehnten Staffel gewohnt haben.

GNTM 2020: Alle Infos zur aktuellen Staffel

Ob die aktuellen Kandidatinnen* später einmal von ähnlichen Erfahrungen berichten werden? Aktuell steht für sie erst einmal die aktuelle Staffel im Fokus. Die dritte Folge der Show stellte die Nachwuchs-Models dabei vor große Herausforderungen, sie mussten bei einem Hüllenlos-Shooting glänzen - das im Nachgang scharf kritisiert wurde*. In Folge vier müssen die GNTM-Kandidatinnen* sich beim Action-Shooting beweisen und Maureen muss ins Krankenhaus*.

