GNTM im Ticker: Drastische Wende um Kandidatin - Vanessa steigt kurz vor Finale aus

GNTM 2019: Welche Kandidatin durfte dank Heidi Klum ins Finale? Ein irres Gerücht bestätigte sich - und Lena Meyer-Landrut verblüffte mit Outfit. Der Ticker zum Nachlesen.

Wir können es kaum glauben, aber: Wir wissen, wer ins Finale von „Germany‘s Next Topmodel“ einzieht. Es sind drei Kandidatinnen.

Fünf Meeeedchen waren am Donnerstag noch im Halbfinale von GNTM.

Heidi Klum hatte gleich mehrere Specialguests eingeladen - einer davon war Lena Meyer-Landrut, die mit ihrem Outfit verstörte.

Für eine irre Wende sorgte Kandidatin Vanessa.

+++AKTUALISIEREN+++

Update vom 17. Mai, um 08.28 Uhr: Wir sind immer noch schockiert davon, dass GNTM-Kandidatin Vanessa das Finale sausen lässt. „Es ist noch zu früh, um über die Gründe zu sprechen, aber keine Sorge, mir geht’s wunderbar. Ich hoffe einfach, dass es von allen Seiten respektiert wird“, sagte die eigentliche Finalistin Vanessa in einem Statement. Weiter sagte Vanessa in ihrer Instagram-Story: „Ich musste diese Entscheidung treffen.“

Heidi Klum konnte das kaum fassen. "Natürlich ist es sehr schade, dass Vanessa nicht mit dabei ist, denn sie hatte wirklich große Chancen, GNTM werden zu können, aber sie hat ihre Gründe und diese respektiere ich. Vanessa ist eine ganz starke und selbstbewusste tolle junge Frau und auch ein richtig gutes Model. Ich wünsche ihr viel Glück und Erfolg mit allem was sie erreichen möchte in ihrem Leben. Ich werde sie im Finale vermissen."

Für ProSieben kam das Aus von Vanessa offenbar nicht überraschend. Gegenüber der Bild sagte eine Sprecherin: „Das hat sich schon länger angedeutet.“

Doch was genau steckt hinter der Entscheidung der rothaarigen Schönheit? Ist ihr die Art, wie sie von ProSieben dargestellt wurde, ein Dorn im Auge? Immer wieder wurde sie als selbstbewusste Kandidatin gezeigt, die gerne erwähnte, wie viel Erfahrung sie schon habe. Und auch in Sachen Zickenkrieg war Vanessa vorne mit dabei - zuerst mit Kandidatin Enisa, dann mit „Simishine“ Simone. Fühlt sich die junge Bensheimerin vom Sender vor den Kopf gestoßen? Oder steckt gar etwas ganz anderes dahinter? Spekuliert wird auch, ob Vanessa eventuell schwanger sein konnte - immerhin hatte sie ihrem Verlobten vor laufenden GNTM-Kameras gesagt, dass sie ein Kind von ihm haben wolle. Oder war es am Ende doch der Druck, der Vanessa zu groß wurde? Wir sind gespannt, wann genau sich Vanessa offiziell dazu äußern wird.

Auch ein Foto heizt die Spekulationen an,warum Vanessa nicht mehr im Finale dabei sein wird.

Video: Verdächtiges Bild - Ist das der Grund für Vanessas Ausstieg bei GNTM?

GNTM Halbfinale 20198: Lena Meyer-Landrut verstört mit Oberteil

22.41 Uhr: Also - wir sind immer noch geschockt. Dennoch lernen wir heute was. 1. GNTM ist eigentlich GOTM. 2. Es gibt tatsächlich ein deutsches Wort für Personality. 3. „Du hast uns schöne Augen gegeben“ ist das neue „Ich küsse Deine Augen“. In diesem Sinne - bis zum Finale, wenn es endlich WIRKLICH heißt: „Nur eine kann Germany‘s Next Topmodel WERden.“

GNTM 2019 im Live-Ticker: Vanessa kommt ins Finale - und sagt dann ab

22.32 Uhr: HALT! Es bestätigt sich das Gerücht! Vanessa kommt zwar ins Finale, nimmt aber nicht daran teil. Sie steigt freiwillig aus. Doch warum? Es gibt da so eine Vermutung ...

22.27 Uhr: Damit sind folgende Kandidatinnen im GNTM-Finale: Simone, Cäcilia, Sayana und Vanessa.

22.23 Uhr: Noooooooooin, Alicija fliegt raus. Frech.

22.22 Uhr: Leistung ist nicht immer das Ausschlag gebende. Dafür kriegen wir vom Wort „Personality“ Ausschlag.

22.20 Uhr: Oh Gotti, wenn die Boyfriends nervöser sind als die Meeedchen.

22.11 Uhr: Es ist nie ein gutes Zeichen, wenn Heidi Klum mit den Worten beginnt: „Du bist wunderschön ...“

22.08 Uhr: Also Alicija ist wirklich so schön - die KANN nicht rausfliegen.

GNTM im Live-Ticker: Drei Kandidatinnen sind schon im Finale

22.05 Uhr: Cäcilia mit der Stimme von Verona Feldbusch ist im Finale.

22.02 Uhr: Ist „Du hast uns schöne Augen gegeben“ eigentlich das neue „Ich küsse Deine Augen“?

21.58 Uhr: Die letzten 15 Wochen kann Simone laut Heidi Klum niemand mehr nehmen. Uns leider auch nicht ...

21.57 Uhr: Simishine ist doch eh im Finale. Wär ja auch irgendwie ungerecht, wenn nicht ...

21.54 Uhr: So - Vanessa ist zumindest schon mal im Finale. NOCH!

21.34 Uhr: Ah, ok, wir sind beruhigt - Lena Meyer-Landrut hat sich für ihren Auftritt noch was übergeworfen. Sonst hätten wir uns auch nicht auf die Models konzentrieren können.

21.30 Uhr: Boah, echt, bei diesen dramatischen Einspielern kann sich Game of Thrones echt noch ne Scheibe abschneiden.

GNTM 2019 im Live-Ticker: Lena Meyer-Landrut verstört mit Oberteil

21.29 Uhr: Also diese Corsage von Lena Meyer-Landrut ist wie ein Autounfall - man kann echt nicht weggucken ... verstörend.

21.27 Uhr: Wir wollen uns ja eigentlich auf was anderes konzentrieren - aber was zur Hölle trägt Lena Meyer-Landrut da? Was ist das?

+ Lena Meyer-Landrut trug bei GNTM ein verstörendes Oberteil. © Screenshot/Prosieben

21.26 Uhr: Simi will alles abliefern, was sie in sich trägt. Ist bei Models ja generell nicht so viel.

21.23 Uhr: Ach was, Joko und Klaas - das größte Duell der TV-Geschichte liefern sich Simi und Vanessa.

21.14 Uhr: Wieso tragen sie nicht Fashion von „Magdeburg - Los Angeles“?

21.06 Uhr: Endlich mal nackte Männerhaut bei GNTM, Mensch. Wie war das nochmal mit der Boys-Edition bei Topmodel? Heidi? So eine Staffel? Vielleicht? Bitte ...?

21.02 Uhr: Die RTLisierung des ProSieben-Abendprogrammes - zuerst Bachelor- (Rose), jetzt Dschungelcamp-Feeling (Briefe vorlesen) bei GNTM.

Erinnert uns grad ans Dschungelcamp, da lesen die den Kram auch immer vor. Kann sich eins der Meeedchen schon mal auf die Zeit im Regenwald nächstes Jahr vorbereiten. #GNTM #GNTM2019 — Der Couchticker (@Der_Couchticker) 16. Mai 2019

21.00 Uhr: Moment - sind wir hier beim Bachelor? Ach nee, sind nur die Boyfriends mit der Rose in der Hand ...

20.47 Uhr: Simischatz? Wir dachten, sie heißt Simishine?

20.47 Uhr: Wenn die jetzt schon heulen, was passiert dann erst, wenn Honey und Co. durch die Tür kommen?

20.45 Uhr: „Es ist schon aufmunternd, wenn man so kleine Pakete bekommt.“ Hat sich Pablo Escobar wahrscheinlich auch gedacht.

GNTM 2019 im Live-Ticker: Wo Sayana ihren Freund kennenlernte

20.44 Uhr: Wo man seine zukünftige Frau kennenlernen kann: In der Disko. Bei der Arbeit. Im Tempel.

20.42 Uhr: Also wenn wir plötzlich Heidi Klums Stimme im Haus hören würden, würden wir vor Schreck weglaufen.

20.34 Uhr: Die Chefredakteurin findet, dass Simi „leicht daneben“ guckt. So wie wir - nach jeder durchzechten Klub-Nacht.

„Du guckst immer leicht daneben.“ - Bester Model-Diss ever. #GNTM — anredo (@anredo) 16. Mai 2019

20.34 Uhr: Man sieht, dass Simi schon mal Schuhe in Größe 40 getragen hat. NOT!

20.32 Uhr: Geh einfach mal ins Wasser, Cäcilia. Ja, genau, da hinten, wo das Meer ist.

GNTM 2019: Heidi Klum bricht mit alter Gewohnheit - und spricht Deutsch

20.29 Uhr: WAAAAAH! Ein Wunder ist geschehen! Heidi Klum hat „Persönlichkeit“ gesagt. Was ist nur aus dem guten, alten, traditionsdeutschen Wort„Personality“ geworden?

20.24 Uhr: Simi ist nicht vom Laufsteg gefallen? Das haben wir irgendwie anders in Erinnerung ...

20.22 Uhr: „Dieser Haarschmuck wurde eine Woche lang von kleinen Kindern in stockdunklen Räumen mit hinter dem Rücken verbundenen Händen geknüpft.“

20.21 Uhr: Was wird sie sein? Im Dschad?

20.20 Uhr: Hat ja schon irgendwie was von Sadomaso, das Outfit von Heidi Klum. #justsayin‘

20.18 Uhr: Sätze aus der GNTM-Hölle: „Ich werde heute alles geben.“ Wo ist der Schnaps, wenn man ihn braucht?

20.15 Uhr: Der Beginn von GNTM ist heute fast so episch wie die Schlacht von Winterfell.

20.13 Uhr: Na hoppla! Eine Kandidatin hat verraten, dass sie die Gewinnerin von Germany‘s Next Topmodel ist. Was ist da denn los?

GNTM im Live-Ticker: Irres Gerücht! Hat diese Kandidatin Heidi Klum kurz vor Finale Korb gegeben?

19.07 Uhr: Uh - das ist aber ein krasses Gerücht. Es macht unter ihren Fans nämlich die Runde, dass Vanessa freiwillig bei GNTM 2019 aussteigt. Immer wieder stellen sich ihre Anhänger auf Vanessas Instagram-Accout diese Frage.

Doch schmeißt „eine Vanessa“ wirklich so kurz vor dem Finale hin? Fürchtet sie etwa, gegen Simone die Kürzere zu ziehen? Wir sind soooo gespannt, ob da was dran ist.

GNTM 2019 im Live-Ticker: „Größter Quatsch“: Ex-Kandidatin mit heftigem Seitenhieb

16.42 Uhr: Sie flog kurz vor dem Finale bei GNTM 2019 raus - und offenbar schmerzt Kandidatin Caroline ihr Aus sehr. Denn die junge Frau stänkerte nach ihrem Rauswurf mächtig gegen die ProSieben-Show. Was war geschehen?

Caroline musste gehen, weil sie offenbar keine extravagante „Personality“ besaß. Sie zickte nicht, sie beledigte nicht, sie war nicht laut, sie hasste nicht - dafür lieferte sie aber eigentlich immer eine solide Performance ab. Und auch, wenn sich viele GNTM-Zuschauer oft fragten, ob „diese Caroline eigentlich schon von Beginn an bei GNTM dabei“ ist, war sie eines der „Meeedchen“, das angenehm war. WEIL sie eben ruhig war und nicht um jeden Preis im Rampenlicht stehen wollte. Doch das wurde ihr dann zum Verhängnis.

Ihre Mit-Kandidatinnen bezeichneten sie offenbar als verpeilt, Heidi Klum vermisste die (Achtung, Trinkspiel!) viel erwähnte Personality. Auf ihrem Instagram-Account machte Caro deshalb ihrem Frust Luft. „Keine Personality, verpeilt?“ schrieb die 21-Jährige - und fügte dem noch ein „Größter Quatsch“ an. „Ich bin nicht schüchtern, es wurde nur so dargestellt“, erklärt Caroline. Sie selbst ist stolz darauf, dass sie sich treu geblieben ist. „Zudem habe ich während der ganzen GNTM-Zeit nicht einmal gestritten oder gelästert und bin somit immer professionell geblieben.“

Auf ihre Zeit bei GNTM sieht sie dennoch positiv zurück - hat für sich aber auch eine Entscheidung getroffen. Deshalb gibt es auch einen gar nicht mal so subtilen Seitenhieb gegen die Heidi-Klum-Show: „Ich bin Sechste geworden und habe so wertvolle Erfahrungen sammeln können. Jetzt geht es erst richtig los! Aber nicht so, wie es andere möchten, wie zum Beispiel GNTM und ProSieben, sondern mit einem eigenen Weg!“

+++ OH NO! Es gab einen Anschlag auf unsere liebe Theresia. Klingt aber schlimmer, als es ist.

+++ Wir packen‘s kaum - heute Abend erfahren wir, wer es ins große Finale von GNTM 2019 schafft. Aber bestimmt hat Heidi Klum eine Überraschung für uns parat - zuzutrauen ist ihr alles. ALLES!

GNTM 2019 im Live-Ticker: Das passiert im Halbfinale - Wen lässt Heidi Klum ins Finale?

Unfassbar - 14 Wochen dauert GNTM schon. 14 Wochen voller, Tränen, Zickereien und schwarzer Bildschirme. Was kann uns Heidi Klum noch bieten? Geht da noch was? JA! Denn am Donnerstag erfahren wir, wer am 23. Mai im Finale von GNTM 2019 stehen wird. ESKALATION!

Ehrlicherweise sind wir uns selbst noch nicht so sicher, wer es ins GNTM-Finale schaffen soll. Denn eigentlich gibt es nur noch zwei Kategorien an Kandidatinnen: die Mega-Nervigen (Vanessa, Simone und Cäcilia) und die Mega-Langweiligen (Alicija und Sayana). Nichtsdestotrotz wird es mindestens eine dieser noch verbliebenen GNTM-Kandidatinnen ins Finale schaffen - denn (um dem legendären Klum-Satz ein Variable zu verpassen) eine MUSS „Germany‘s Next Topmodel“ werden.

Und obwohl es nur EINE auf das Cover der deutschen Harper‘s Bazaar schafft, müssen alle fünf dennoch das Shooting dafür über sich ergehen lassen. Und vor deren Chefredakteurin haben die Kandidatinnen schon ordentlich Respekt: „Ich glaube, dass Kerstin Schneider sehr, sehr streng ist. Also, die weiß genau, was sie möchte und wie sie es umgesetzt haben möchte. Und dadurch ist der Anspruch sehr, sehr hoch“, sagt Alicija.

GNTM 2019 im Live-Ticker: Lena Meyer-Landrut und Familien sollen Kandidatinnen beflügeln

Ach, und dann gibt es noch einen Special-Special-Guest am Donnerstag: Lena Meyer-Landrut ist beim Halbfinale dabei - sie sorgt nicht nur für die musikalische Einlage, sondern auch für einen mega-heißen Auftritt. Doch nicht nur der deutsche Superstar ist da - nein, es kommen auch ein paar Boyfriends (es kann nur einen „Germany‘s Next Top-Honey“ geben) und Mütter. „Für den Einzug ins Finale brauchen meine Mädchen nochmal ihre ganze Kraft und Energie. Ich hoffe, dass ihre Liebsten aus Deutschland für einen riesengroßen Motivationsschub sorgen und sie meine Mädchen auf der Zielgeraden bestmöglich unterstützen“, sagt Heidi Klum. Na, da sind wir aber gespannt.

Wer kann beim Shooting für das Cover der Harper‘s Bazaar glänzen? Welche Kandidatin beflügelt der Besuch der Familie so sehr, dass sie es ins GNTM-Finale schafft? Wird Simone einmal mehr Vanessa ausstechen? Und zieht sich Lena Meyer-Landrut, die kürzlich ein WOW!!!-Foto postete, während der Show noch etwas mehr an? Ihr werdet es erfahren - in unserem Live-Ticker zu GNTM 2019.

mes