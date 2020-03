GNTM: Ekel-Shooting: Heidi Klum macht Tarantel-Ankündigung

Für die GNTM- Kandidatinnen lässt sich Modelmama Heidi Klum die verschiedensten Herausforderungen einfallen. Derzeit schockt sie mit einer Tarantel-Ankündigung.

Auch in diesem Jahr geht Heidi Klum wieder auf Modelsuche.

In ihrer Castingshow „Germany‘s Next Topmodel“* bringt sie die Kandidatinnen regelmäßig an ihre Grenzen.

Als Nächstes müssen die Modelanwärterinnen sogar mit einer Tarantel posieren.

Von schwindelerregender Höhe bis zu eisiger Kälte - für die Shootings von „Germany‘s Next Topmodel“ lässt sich Heidi Klum für gewöhnlich die gemeinsten Szenarien einfallen. Klar, dass dem nicht immer alle „Meeedchen“ gewachsen sind und deshalb auch immer wieder die Tränen fließen. Das dürfte mit hoher Wahrscheinlichkeit auch in der nächsten GNTM-Folge passieren, wenn die Kandidatinnen mit einem tierischen Shootingpartner geknipst werden, über den sich nicht jede freuen dürfte.

GNTM (ProSieben): Mit Tarantel-Post auf Instagram kündigt Heidi Klum neues Ekel-Shooting an

„Das große Krabbeln“, schreibt Heidi auf ihrem Instagram-Account zu dem Trailer für die nächste Folge für ihre Pro7-Castingshow „Germany‘s Next Topmodel“, doch erwartungsgemäß könnte daraus aber schnell auch das große Kreischen werden. Denn die Kandidatinnen bekommen mal wieder einen sicherlich nicht bei allen beliebten Shooting-Partner an die Seite gestellt. Für die nächste Folge dürfen sie nämlich mit einer ausgewachsenen und ausgesprochen haarigen Tarantel posieren.

Germanys Next Topmodel (ProSieben): Heidis Spinnen-Post erschreckt die User

Dass das aller Wahrscheinlichkeit nach nicht gänzlich leise und unproblematisch über die Bühne gehen dürfte, erahnen die Fans und Kenner des Modelwettbewerbs schon vorab und wünschen sich, „dass alle Kandidatinnen das Shooting einfach durchziehen, ohne Geheule!“ Nichtsdestotrotz können die meisten noch Verständnis für mögliche Panikattacken der Nachwuchs-Mannequins* zeigen. Denn nur die wenigsten finden, „diese Spinne ist wunderschön“; die Mehrheit aber ist sich einig: „Das wäre ja nichts für mich!“ Solch behaarte, achtbeinige Insekten schrecken die User nämlich ganz schön ab.

GNTM: Fans auf Instagram schockiert wegen Spinnen-Shooting

„Bist du des Wahnsinns, Heidi?“, fragen die Zuschauer die GNTM-Chef-Jurorin schon ganz schockiert und erklären: „Ich könnte das NIEMALS!“ Tatsächlich würden so manche, wenn sie das Krabbeltier auf die Nase gesetzt bekämen, die Show sogar freiwillig verlassen, denn „da wäre bei mir schon vorbei.“ So erscheint ein Tarantula-Foto den meisten schlimmer als der obligatorische Ganz zum Frisör, wie es ihnin der letzten Folge des Modelcastings zu sehen gab: „Beim Umstyling hätten die mit mir machen können, was die wollen, aber spätestens JETZT würde ich die Show verlassen“, schreiben die User und zollen den „taff[en] Model[s]“, die dieses Horror-Szenario bravourös über sich ergehen lassen, mit einem anerkennenden „Chapeau“ ihren höchsten Respekt.

Germanys Next Topmpdel auf ProSieben: Welche Kandidatin meistert das Spinnen-Shooting?

Welche von Heidis „Meedchen“ den dann tatsächlich verdienen und das Spinnen-Shooting tapfer meistern, gibt es dann am kommenden Donnerstag (05. März 2020) ab 20.15 Uhr auf Pro7 zu sehen, wenn dienächste Folge* „Germany‘s Next Topmodel“ läuft. Welche der Kandidatinnen überhaupt noch im Rennen sind und wer die Show bereits verlassen musste, haben wir hier für Sie zusammengefasst.

