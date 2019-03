GNTM im Live-Ticker: JETZT Umstyling - Kandidatin sorgt für Mega-Zoff

Hurra, es ist Umstyling-Zeit bei GNTM 2019. Wer bekommt welchen Look? Und warum ist Jasmin zurück? Und noch viel wichtiger: Wie reagieren die Meeedchen auf ihr Comeback? Es gibt auf jeden Fall Zoff. Der Live-Ticker.

O!M!G! Am Donnerstag kommt die beste GNTM-Folge ever, ever, ever (zumindest für diese Staffel) - denn da findet das Umstyling der Kandidatinnen statt. Tränen! Zetermordio! Hurra!

Eine Kandidatin bekommt ein besonders krasses Umstyling. Und wir sagen schon jetzt: Es ist der Hammer!

Wer ist überhaupt noch dabei bei GNTM? Die Übersicht der Kandidatinnen.

+++AKTUALISIEREN+++

20.34 Uhr: Wer SIND all diese Meeedchen?

Wer ist Justine? Wo kommt sie her? Was tut sie? #GNTM #GNTM2019 — Der Couchticker (@Der_Couchticker) 7. März 2019

20.33 Uhr: „Ich seh so nicht das Helle in mir“, sagt eine Kandidatin, die wir nicht kennen. Sagt die das in der Kneipe auch?

20.31 Uhr: Sprecht ihr das auch so aus? „Tabulääääät“?

20.29 Uhr: Oh Gott - Gänsehaut. Kann sich die Stefanie-Giesinger-Francine bitte entscheiden, ob britischer oder amerikanischer Akzent? Wir hätten die natürlich SOFORT erkannt. SOFORT!

20.27 Uhr: Also der Typ hat definitiv die schönsten Haare im Raum.

20.23 Uhr: Oh, was für eine Hose trägt Cäcilia denn da? Sieht ... seltsam aus.

20.22 Uhr: „Ich bin der Boss.“ Sätze, die Heidi Klum täglich zu Tom Kaulitz sagt.

20.22 Uhr: Da war es wieder! „Das gab‘s noch NIE bei GNTM.“ #schnaps

GNTM im Live-Ticker: Jasmin zurück - Meeedchen not amused

20.20 Uhr: „Ich hab‘ nichts gegen ihr.“ Können einige Meeedchen statt in die Model-Villa bitte in eine Grundschule einziehen?

Wenn die nervige Person zurückkehrt, die aus der WhatsApp-Gruppe rausgeworfen wurde, weil alle sie hassen. #GNTM pic.twitter.com/wPuJo9UknR — anredo (@anredo) 7. März 2019

20.19 Uhr: Personen, die das Land nicht verlassen und in die USA einreisen sollten: Edward Snowden, Julian Assange, Roman Polanski - und Jasmin.

20.18 Uhr: Und alle Meeeeedchen bei Jasmins Ankunft so: „... heeeeeeey ....“ *zirp*

20.18 Uhr: Doch, Jasmin - Du wolltest sie erschrecken.

20.17 Uhr: Das Oberteil von der Klum aus der letzten Woche macht uns immer noch fertig.

20.16 Uhr: Hammer! Jasmin ist zurück.

20.15 Uhr: „Die schneiden meine Haaaaare“ – oh Gott, das gab es ja noch NIE bei GNTM. In diesem Sinne: Wir freuen uns auf die beste Folge der Staffel – die Umstyling-Folge. Hurraaaaaa!

20.14 Uhr: Jetzt geht‘s looooooos

GNTM im Live-Ticker: Stefanie Giesinger verrät ihre Favoritin

19.44 Uhr: Heute Abend ist ja Stefanie Giesinger Gast-Jurorin. Und die hat offenbar eine Favoritin auserkoren. Der Bild verriet sie: „Dieses Mal sind besonders viele herausstechende Typen und Charaktere dabei. Ich kann mich kaum entscheiden, wen ich am besten finde, aber wenn ich mich entscheiden müsste, wäre es Sayana.“

Na denn ...

GNTM im Live-Ticker: Ex-Kandidatin packt über düsteres Erlebnis aus: „Ich habe ...“

+++ Sie war eine der aufmüpfigsten Kandidatinnen und sorgte sogar für einen Stinkefinger-Skandal: Tessa Bergmeier, ihres Zeichens Teilnehmerin der vierten GNTM-Staffel (2009). In den letzten Jahren ist es ruhig um Tessa (sie wurde 14.) geworden - bis jetzt. Denn nun packte die 29-Jährige aus.

In einer Instagram-Story sprach die mittlerweile zweifache Mama über eine düstere Zeit, die sie selbst als Dreikäsehoch durchmachte. „Ich habe in meiner Kindheit leider sehr viel Gewalt erlebt, beziehungsweise mein Körper und meine Seele in immensem Ausmaß“, erzählt sie ihren Followern und berichtet dann, dass sie oft Schutz in Verstecken gesucht habe. „Ich weiß jetzt auch, warum ich den Geruch von modrigen Kellern so liebe – das war damals der einzige Ort, an dem Frieden herrschte."

+++ Hallo und herzlich willkommen zu unserem Topmodel-Ticker. Wir können es kaum abwarten - denn diesmal müssen die topmodelesquen Haare dran glauben. Es ist Umstyling-Zeit bei GNTM - wir packen unser Popcorn aus und lehnen uns ganz entspannt zurück.

GNTM im Live-Ticker: Das passiert in Folge fünf

Eines verrät Heidi Klum schon vorab: „Das Umstyling ist diesmal eine echte Extensions-Schlacht. So viele Haare wie in diesem Jahr haben wir noch nie verlängert!“ Och Mensch - wir hatten uns schon so über fallende Haare und tropfende Tränen gefreut. Aber - puh! - ein paar Haare fallen dann doch der Schere zum Opfer. Besonders eine Kandidatin bekommt eine komplette Typ-Veränderung. Und wir verraten schon so viel: es wird nicht GNTM-Kandidatin Sayana sein, auch wenn uns das Heidi Klum in der letzten Folge weismachen wollte. Aber - und jetzt: Achtung, Spoiler! - es wird auch eine dunkelhaarige Kandidatin sein.

Ein Glück, dass GNTM-Siegerin Stefanie Giesinger in dieser Folge als Gast-Jurorin dabei ist. Die hat das alles ja selbst schon durchgemacht (auch wenn ihre Veränderung damals nicht sonderlich dramatisch war). „Ich will den Mädchen einfach helfen und sagen: Es sind nur Haare. Entspann dich. Die wachsen, die kannst du wieder färben.“ Waaaas? Eeeeecht? Nun gut - so, wie sich einige Kandidatinnen in den vergangenen Jahren beim Umstyling angestellt haben, könnte man schon meinen, dass das Haar-Leben der Kandidatinnen dank GNTM für immer gelaufen ist.

+ Auch für die roothaarige Kandidatin Lena wird das Umstyling drastisch enden. © ProSieben/Martin Ehleben

Ach, und dann gibt es noch ein Highlight - und das nicht in den Haaren der Kandidatinnen (haha): Jasmin is back! Und das sorgt natürlich für weiteres Zoff-Potential. Wir öffnen unsere zweite Tüte Popcorn und lehnen uns ein weiteres Mal zurück - denn ihr Comeback sorgt für mächtig Ärger im Haus. Let the show beginn!

mes