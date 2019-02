GNTM-Jury 2019: Wolfgang Joop kehrt nach seinem Ausstieg zurück

Die neue Jury bei GNTM 2019 sieht ganz anders aus als zuvor. Heidi Klum hat kein festes Team mehr, sondern wechselt während der Staffel die Juroren durch.

GNTM-Jury für Folge 2: Wolfgang Joop ist dabei

Update vom 7. Februar: Wolfgang Joop ist zurück bei „Germany‘s Next Topmodel“ - wenn auch nur für eine Folge der laufenden Staffel. Ähnlich wie im vergangenen Jahr kehrt er zurück zum Topmodel-Format, um Heidi Klum bei der aktuellen Entscheidung zu beraten. In der 2. Folge muss er als Teil der GNTM-Jury ein Shooting unter Extrembedingungen bewerten. Es geht auf den Berg - mitten in einen eisigen Schneesturm.

Als fester Juror war Wolfgang Joop zuletzt 2015 bei GNTM dabei. Damals war er laut eigener Aussage auch nicht mehr daran interessiert, seinen Vertrag für eine weitere Staffel zu verlängern. Zu schwierig wäre es für ihn geworden, seine Kollektionen für das Frühjahr vorzubereiten und weiterhin parallel die nächste Topmodel-Staffel aufzuzeichnen. Für einen einzelnen Termin mit Heidi nimmt er sich aber offenbar gerne Zeit.

Neue Jury bei GNTM 2019: Diese Stars sitzen an der Seite von Heidi Klum

Berlin - Für die Fans von „Germany‘s next Topmodel“ ist es ein geliebtes Ritual. Immer wenn die Kandidatinnen am Ende der Sendung vor der GNTM-Jury stehen, geht es um die entscheidende Frage: Hat Heidi ein Foto für das Mädchen oder nicht? In der 14. Staffel, die am 7. Februar 2019 startet, wird diese Szene etwas anders aussehen. Denn das gewohnte Team aus drei Juroren gibt es nicht mehr.

Neue Jury bei GNTM 2019: Nur Heidi ist immer dabei

Wenn es bei „Germany‘s next Topmodel“ eine Konstante gibt, dann ist es das Gesicht der Sendung. Heidi Klum ist seit dem ersten Tag der Dreh- und Angelpunkt der Topmodel-Welt auf ProSieben und bleibt den Fans auch in der inzwischen 14. Staffel erhalten. Für den Zuschauer wird ihre Rolle jetzt noch deutlicher als jemals zuvor, denn Heidi ist das einzige feste Mitglied der GNTM-Jury 2019.

Bisher standen ihr in jeder Staffel feste Berater zur Seite, die so tun durften, als hätten sie am Ende des Tages etwas mitzureden. Stattdessen holt sich die Chefin nun anderweitig Unterstützung. In jeder Folge gibt es ein neues Jury-Mitglied, das in der Model-Show neben Heidi Platz nehmen darf.

Neue Jury: Das machen die Gast-Juroren bei „Germany‘s next Topmodel“

Wer als Gast-Juror zu GNTM 2019 kommt, bekommt sogar richtig was zu tun. Zwar sollen die Promis Heidi Klum auch bei ihrem Urteil beraten, doch es ist nicht damit getan, am Ende der Show die Walks und Fotos der Mädchen anzusehen.

Eine weitere wichtige Aufgabe ist das Coaching der Kandidatinnen. Die sollen von den Experten aus dem Model- und Fashion-Business schließlich etwas lernen, bevor ein Mädchen in die Fußstapfen von Vorjahressiegerin Toni tritt.

Die gleichen Aufgaben hatten natürlich auch die früheren Juroren. Ob es für die Mädchen einen großen Unterschied macht, dass sie in der 14. Staffel vor immer neuen Juroren stehen und ihre Tipps von ständig wechselnden Profis bekommen, dürfte spannend werden.

Diese Promis sind in der GNTM-Jury 2019

Lena Gercke: Die erste Siegerin bei „Germany's next Topmodel" kehrt dorthin zurück, wo ihre Karriere ihren Anfang nahm. Als die heutige Kult-Sendung im Jahr 2006 erstmals ins Fernsehen kam, musste sich Lena Gercke noch selbst dem Urteil der GNTM-Jury stellen. Nun müssen die neuen Kandidatinnen vor ihrem Urteil zittern.

Thomas Gottschalk: Heute kommen die angehenden Models zu Heidi Klum. Sie selbst ging zu Thomas Gottschalk, um ihren großen Durchbruch zu schaffen. Sie startete ihre Karriere mit einem Sieg in der Castingshow „Model '92", die in der Late-Night-Show des Talkmasters stattfand. Nun ist Thomas Gottschalk bei GNTM zu Gast.

Ellen von Unwerth: Starfotografin Ellen von Unwerth war auch schon bei „Germany's next Topmodel" zu sehen - allerdings an ihrem angestammten Platz hinter der Kamera. Nun wird sie in einer Folge als Jurorin agieren.

Wolfgang Joop: Sein Debüt in der GNTM-Jury gab Wolfgang Joop bereits in Staffel 9. Auch 2018 war er schon als Gast dabei. Die Models freuten sich, dass „der Wolle" da ist - zumindest bis er am Ende seine harte Kritik auspackte.

Gisele Bündchen: Heidi beweist, dass auch die größten Namen im Modelgeschäft ihrem Ruf folgen und holt einen weiteren Mega-Star an ihre Seite. Bei den Kandidatinnen dürften die Nerven blank liegen, wenn sie Gisele Bündchen treffen. Nervenzusammenbrüche scheinen vorprogrammiert zu sein.

Michael Michalsky: Es war wohl kein böser Schachzug, dass Heidi die GNTM-Jury der vergangenen Staffel ausgetauscht hat. Sonst wäre Michael Michalsky dieses Mal wohl kaum wieder dabei. Der feierte sein Debüt als Juror bereits in Staffel 11.

Thomas Hayo: Obwohl er seinen Klappstuhl gerade erst geräumt hatte, ist auch Thomas Hayo direkt wieder dabei. Die „Germany's next Topmodel"-Fans kennen ihn nun schon seit Staffel 6 und dürfen nun zumindest in einer Folge wieder sein Urteil über die Kandidatinnen hören.

Winnie Harlow: Das international bekannte Model hat ihre Karriere ganz ähnlich begonnen wie die GNTM-Kandidatinnen. Winnie Harlow nahm an der Castingshow „America's next Top Model" teil, dem US-amerikanischen Vorbild für die deutsche Modelsuche auf ProSieben.

Stefanie Giesinger: Fast fünf Jahre ist es her, dass Stefanie Giesinger zum letzten Mal vor der GNTM-Jury stand. Damals ging es um den Sieg im Finale 2014 - und Stefanie Giesinger wurde zu „Germany's next Topmodel". Genau wie Lena Gercke wechselt also auch sie ihre Rolle im TV.

Rankin: Wer „Germany's next Topmodel" verfolgt, kennt vermutlich auch den Fotografen, der die Model schon häufig in Szene gesetzt hat. Rankin wird Heidi in diesem Jahr wohl noch intensiver beraten, wenn es an die Auswahl der besten Bilder geht.

Toni Garrn: Unter den deutschen Models ist seit Jahren kaum eine so erfolgreich wie Toni Garrn. Wofür werden sich die neuen Kandidatinnen wohl mehr interessieren - für ihre Model-Tipps oder für ihr Geheimnis, wie sie sich zeitweise Leonardo DiCaprio geangelt hatte?

Wer ist in welcher Folge Gast-Juror bei „Germany‘s next Topmodel“?

ProSieben hat zwar im Voraus die Namen von elf Juroren verraten, aber noch gibt es keine Garantie dafür, in welcher Reihenfolge die Stars in der GNTM-Jury 2019 auftauchen werden. Außerdem bleibt es zunächst ein Geheimnis, welche vier weiteren Stars dabei sind. Ein kleiner Blick in die Zukunft ist bei den Gast-Juroren aber möglich.

Die Gäste in der GNTM-Jury:

Folge 1: Lena Gercke

Lena Gercke Folge 2: Wolfgang Joop

Die neue GNTM-Jury wird die Show verändern

Neben den Kandidatinnen ist es vor allem die Jury, die bei „Germany‘s next Topmodel“ für große Unterhaltung sorgt. Mit wem sonst sollte Heidi darüber streiten, welches Mädchen heute ein Foto bekommt und welches nicht? Schon immer hatte sie mindestens einen festen Anspielpartner in der GNTM-Jury, um die Stärken und Schwächen der Mädchen zu analysieren.

Grund zu streiten gab es zuletzt aber vielleicht mehr als gut für die Sendung war. Schließlich hatte ProSieben beschlossen, Michael Michalsky und Thomas Hayo zu direkten Konkurrenten zu machen. So wurde der (angebliche) Wettstreit zwischen Team Thomas und Team Hayo zu einem großen Thema. Die Kandidatinnen bekamen persönliche Betreuung und natürlich persönliches Coaching durch die Experten. Die beiden Juroren waren deshalb besonders motiviert, bei Heidi die Vorzüge ihrer Mädchen anzupreisen. Dieser Kampf um die Ehre wurde zu einer ständigen - wenn auch arg belanglosen - Story für die gesamte Sendung.

Von dem Konzept, dass die Mitglieder der GNTM-Jury ihre jeweils eigene Gruppe von Mädchen betreuen, bleibt bei also „Germany‘s next Topmodel“ vorerst nichts mehr übrig. Dafür wird umso deutlicher, was jeder Fans schon vorher wusste: Wenn es an die wichtigen Entscheidungen geht, hat Heidi Klum ganz alleine das Sagen.

Was genau während der aktuellen Staffel passiert, sehen Sie ab dem 7. Februar 2019 täglich am Donnerstag. Hier finden Sie alle Sendetermine von GNTM 2019 im TV und im Live-Stream und die Infos zum neuen Song zu „Germany‘s next Topmodel“ 2019.

