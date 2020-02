GNTM-Jury 2020: Diese Promis unterstützen Heidi Klum - heute ist das Designer-Duo „The Blonds“ dabei

Heidi Klum werden auch 2020 verschiedene Stars als GNTM-Jury zur Seite stehen. Dabei dürfen sich die Zuschauer auf alte, wie auch neue Gesichter freuen.

Am 30. Januar 2020 startet die 15. Staffel von „Germany‘s Next Topmodel“ auf ProSieben .

startet die 15. Staffel von auf . Neben den Kandidatinnen sind bereits nähere Informationen zu den Juroren bekannt.

Wie schon im letzten Jahr ist nur Heidi Klum ein fester Bestandteil der Jury.

Update vom 20. Februar: In der vierten GNTM-Folge* tragen die „Meedchen“ Kreationen des Designer-Duos „The Blonds“. Die Modeschöpfer unterstützen Model-Mama Heidi Klum auch in der Jury. „Wir wollen actionreiche Posen und trotzdem einen glamourösen Walk“, erklären die Designer.

„The Blonds“ - das sind die beiden New Yorker Modeschöpfer Phillipe und David Blond. Gegenüber ProSieben erzählten sie, dass sie sich sehr über Heidis Einladung in die Show gefreut haben. „Von Heidi Klum eingeladen worden zu sein, eine der atemberaubendsten Frauen der Welt, ist einfach toll,“ so David.

Das Duo „The Blonds“ kleiden Stars wie Katy Perry, Camila Cabello, Beyoncé und Madonna ein. Ihre individuellen Roben leben von bunten Stoffen, vielen Perlen und Glitzer.

GNTM-Jury 2020: Folge drei: Designer-Duo „The Blonds“ unterstützt Heidi Klum

Update vom 13. Februar: Auch in folge drei bekommt Heidi Unterstützung. Zum einen ist Fotografin und Creative Director hat Vicky Lawton dabei. Sie wird ästhetische Nacktbilder der GNTM-Kandidatinnen auf dem Pferde-Rücken machen, das zu Tränen und Drama in der dritten GNTM-Folge* führt.

Die zweite Hilfe für Heidi Klum ist Topmodel Joan Smalls. Sie wird einen Sexy-Walk mit den „Meedchen“ üben, denn der Abschluss-Walk, der auf einem Catwalk unter Wasser ist, soll besonders sexy ausfallen. „Attitude“ ist dabei laut dem Victoria‘s Secret Model aus Puerto Rico besonders wichtig. Sie darf Heidi auch bei der finalen Entscheidung helfen.

GNTM 2020 Folge zwei: Topmodel Stella Maxwell coacht die Models

Update vom 6. Februar: Nachdem in der ersten GNTM-Folge Milla JovovichHeidi Klum in der Jury unterstützt hatte, hilft in Folge zwei erneut eine Model-Kollegin aus: Stella Maxwell (29). Das britische Topmodel wurde 2015 zum Victoria‘s Secret Engel ernannt und ist auf den Laufstegen dieser Welt zu Hause. Kein Wunder also, dass Stella Maxwell die Nachwuchsmodels beim Laufsteg-Training coacht. „Stella ist aktuell eines der bekanntesten Models der Welt. Sie wird von allen High-Fashion-Labels mit Rang und Namen gebucht und deswegen ist sie die perfekte Wahl, um den Mädchen vor ihrem Entscheidungswalk noch ein paar Tipps zu geben“, erklärt Heidi Klum. Alle Highlights aus Folge 2 können Sie in unserem GNTM-Live-Ticker* nachlesen. Es lohnt sich - denn unter anderem lässt Heidi Klum eine Baby-Bombe platzen*.

Erstmeldung vom 27. Januar 2020:

GNTM-Jury 2020: Diese Promis unterstützen Heidi Klum - Julien McDonald unterstützt Heidi Klum in Folge eins

München - Der Testlauf des neuen Jury-Konzepts hat sich im letzten Jahr offensichtlich bewährt, denn auch 2020 soll es neben Heidi Klum keinen weiteren festen GNTM-Juror geben. Stattdessen taucht in jeder Folge ein anderer Star auf, der dem Topmodel mit Rat und Tat zur Seite steht. Den ein oder anderen Promi dürften Fans von GNTM schon aus früheren Staffeln kennen, während andere zum ersten Mal im Rahmen der Show ihr Expertenwissen weitergeben.

Heidi Klum holt sich Hilfe von mehreren Stars

Die altbekannte Konstellation aus drei festen Jury-Mitgliedern ist nun seit zwei Staffeln passé. Über zehn Staffeln hinweg entschied Heidi Klum zusammen mit jeweils zwei weiteren Experten der Model-Branche über das Schicksal der Kandidatinnen. Zur Seite standen ihr unter anderem Peyman Amin, Wolfgang Joop und Thomas Hayo.

2016 kam es schließlich zur ersten großen Veränderung: Die Juroren Thomas Hayo und Michael Michalsky bildeten eigene Model-Teams, die in Wettkämpfen gegeneinander antreten mussten. Heidi Klum fungierte dabei stets als neutrales Jury-Mitglied.

Drei Jahre lang hielt das Konzept stand, bis es 2019 zu einer erneuten Änderung kam: Topmodel-Mama Heidi* übernahm das Coaching in der 14. Staffel auf eigene Faust - zumindest fast. In jeder Folge holte sie sich professionelle Hilfe eines neuen Promis, der nicht nur bei der Entscheidung ein Wörtchen mitreden durfte, sondern den Kandidatinnen auch mit wertvollen Tipps weiterhalf. Mit von der Partie waren unter anderem Stefanie Giesinger, Lena Gercke, Gisele Bündchen, Paris Hilton, Thomas Gottschalk und Bill Kaulitz.

2020 wagen die Macher von GNTM keine weiteren Experimente mit der Zusammensetzung der Jury. Die Neuerung von 2019 wird übernommen, entsprechend dürfen sich die Teilnehmerinnen wie auch die Zuschauer ab dem 30. Januar über 17 Folgen (das sind alle GNTM-Sendetermine*) mit Gastauftritten von unzähligen Stars freuen.

Das ist die neue Jury 2020

Wie auch im letzten Jahr hält ProSieben wieder einige Namen von prominenten Gästen bis zum Schluss geheim. Vereinzelte Stars wurden jedoch bereits bekanntgeben. Diese Coaches unterstützen Heidi Klum in der 15. Staffel von GNTM:

Milla Jovovich: Wenn die US-Amerikanerin mit serbischen und russischen Wurzeln nicht gerade Zombies in den „Resident Evil“ -Filmen bekämpft, steht sie auch mal als Model vor der Fotokamera. Ihre umfangreichen Erfahrungen in der Mode- und Schauspiel-Branche dürften den GNTM-Kandidatinnen* eine große Hilfe sein.

Wenn die US-Amerikanerin mit serbischen und russischen Wurzeln nicht gerade Zombies in den -Filmen bekämpft, steht sie auch mal als Model vor der Fotokamera. Ihre umfangreichen Erfahrungen in der Mode- und Schauspiel-Branche dürften den GNTM-Kandidatinnen* eine große Hilfe sein. The Blonds: Das New Yorker Designer-Duo The Blonds weiß, was auf den Laufstegen der Welt angesagt ist. Zusammen mit Heidi bilden Phillipe and David Blond eine Jury aus drei Personen - wie es viele Zuschauer aus den vergangenen Staffeln bereits gewohnt sind.

Das New Yorker Designer-Duo weiß, was auf den Laufstegen der Welt angesagt ist. Zusammen mit Heidi bilden Phillipe and David Blond eine Jury aus drei Personen - wie es viele Zuschauer aus den vergangenen Staffeln bereits gewohnt sind. Rankin: Der Star-Fotograf Rankin lässt ebenfalls nostalgische Gefühle aufleben, denn schon in den vergangenen Staffeln hatten mehrere GNTM-Kandidatinnen die Ehre, vor seiner Linse zu stehen. Daran ändert sich auch 2020 nichts.

Der Star-Fotograf lässt ebenfalls nostalgische Gefühle aufleben, denn schon in den vergangenen Staffeln hatten mehrere GNTM-Kandidatinnen die Ehre, vor seiner Linse zu stehen. Daran ändert sich auch 2020 nichts. Julien MacDonald : In der Modewelt ist Julien MacDonald definitiv ein Name, um den man nicht herumkommt. Neben seinem eigenen, nach ihm benannten Label arbeitete er unter anderem für Karl Lagerfeld und profilierte sich als Chefdesigner für Givenchy.

In der Modewelt ist definitiv ein Name, um den man nicht herumkommt. Neben seinem eigenen, nach ihm benannten Label arbeitete er unter anderem für und profilierte sich als Chefdesigner für Givenchy. Stella Maxwell: Das Model Stella Maxwell ist zwar um einiges jünger als Heidi Klum , doch dank ihrer zahlreichen Laufsteg-Auftritte steht sie der alteingesessenen GNTM-Jurorin in punkto Model-Erfahrung in nichts nach. 2015 wurde die Britin zum Victoria‘s Secret Engel ernannt.

Das Model ist zwar um einiges jünger als , doch dank ihrer zahlreichen Laufsteg-Auftritte steht sie der alteingesessenen GNTM-Jurorin in punkto Model-Erfahrung in nichts nach. 2015 wurde die Britin zum Victoria‘s Secret Engel ernannt. Joan Smalls: Stella Maxwell ist natürlich nicht das einzige Model, das die Kandidatinnen mit reichlich Praxiserfahrung beraten wird. Auch die Puerto-Ricanerin Joan Smalls weiß, was eine gutes Model ausmacht. Sie arbeitete bereits mit namhaften Designern wie Gucci, H&M und Chanel zusammen.

In welchen Folgen treten die GNTM-Gäste auf?

Wann die einzelnen Gäste zu sehen sein werden, verrät ProSieben noch nicht. Trailer der ersten Folge zeigen jedoch Designer Julien MacDonald sowie Milla Jovovich an der Seite von Heidi Klum. Die beiden werden also bereits am 30. Januar ihren großen Auftritt haben. Julien McDonald wird eine Fashion Show mit den 38 Models auf die Beine stellen. Danach müssen die ersten GNTM-Kandidatinnen schon wieder ihre Koffer packen. In Folge zwei kommen dann jedoch wieder drei Nachrückerinnen hinzu. Eine davon ist Maribel, die mit einer Familientragödie zu kämpfen hat.

GNTM 2020 - Alle wichtigen Infos zur 15. Staffel

GNTM startet dieses Jahr etwas früher als gedacht, nämlich bereits am 30. Januar. Weitere Folgen erscheinen immer donnerstags auf ProSieben. Im Frühling findet voraussichtlich das große Finale statt, in dem sich entscheidet, wer in die Fußstapfen der letztjährigen GNTM-Gewinnerin Simone tritt.

Übrigens: Erst kürzlich äußerte sich eine ehemalige Kandidatin der Show über ihre Zeit bei GNTM - und bringt dabei unangenehme Wahrheiten ans Licht. ProSieben stolperte über diese Aussage von Kandidatin Aline - der TV-Sender scheiterte kläglich am Dialekt des Mädchens.

Unangenehm dürfte beim Casting auch die Frage von Gastjuror Julien Macdonald gewesen sein. Er fragte eine Kandidatin, die Heidi Klum die Zukunft mit Tarotkarten legen wollte, ob das Topmodel ein Baby mit Ehemann Tom Kaulitz bekommen wird. Ob Tom Kaulitz wie im Finale 2019, auch in diesem Jahr einen Auftritt haben wird, ist nicht bekannt.

*tz.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.

soa