Umstrittene Kandidatin Lijana plaudert Details über GNTM aus - und hat eine Nachricht für ihre Hater

Los Angeles/Kassel - Am Donnerstag steht die nächste Entscheidung bei Germany‘s Next Topmodel* an. Die letzten neun Kandidatinnen sollen diesmal unter den strengen Augen von Heidi Klum* und Gastjurorin Nicole Scherzinger eine Choreografie üben*. Eine Kandidatin, die trotz jahrelanger Tanzerfahrung in der vorletzten Sendung mit Let‘s Dance*-Choreografen Massimo Sinato keine allzu gute Figur machte, ist Lijana.

GNTM-Kandidatin Lijana: User fragen - Kandidatin antwortete auf Instagram

Die umstrittene Kandidatin hat bei den Zuschauern aufgrund ihrer selbstgefälligen Art und ihrer Kommentare über die anderen Kandidatinnen keinen guten Stand*, doch Heidi* hält große Stücke auf die talentierte Grundschullehramt-Studentin aus Kassel. Am Mittwoch lud die 24-Jährige ihre Instagram-Fans* zu einer Fragerunde in den Kommentaren unter einem Beitrag ein und gab überraschend offene Antworten.

Ein Fan fragte unter dem Beitrag geradeaus nach der Authentizität der Sendung und wollte wissen, ob „vieles eher Schein als sein“ sei. Darauf antwortete Lijana*: „Heidi, die Shootings, Geschenke, Castings und der Walk sind genauso wie es im Fernsehen ausgestrahlt wird - ist nur verkürz t.“ Die Sendung, in der Lijana oftmals auch als provokant dargestellt wird, ist der Kandidatin zufolge also glaubwürdig. Ein User fragt, „Bist du wirklich so, wie sie dich im TV darstellen? Wenn ja finde ich es echt mehr als traurig“, worauf Lijana ebenfalls antwortete. „Ich bin 1 zu 1 so wie hier auf Insta*, Tik Tok und YouTube. Kannst dir selber ein Urteil bilden, ob das deinem Bild von mir aus dem TV entspricht oder nicht.“

GNTM-Kandidatin Lijana: Das sagt sie zu ihren Hatern - „Einfach ignorieren“

Die Kandidatin ist aufgrund ihrer oft zu direkten Art, die bei den meisten Kandidatinnen genauso schlecht ankommt wie bei den Zuschauern, zum Zielobjekt für Hass im Internet geworden. Zwei User fragten Lijana*, wie sie mit dem Hate umgehe. „Hater sind bemitleidenswerte Menschen, deren Leben so langweilig und traurig ist, dass sie sich nur besser fühlen, wenn sie andere Menschen schlecht machen. Glückliche ausgeglichene Menschen würden Menschen, die sie nicht mögen, einfach ignorieren und aus dem Weg gehen. Dashalte ich mir immer wieder vor Augen“, schreibt sie und meint weiter, sie würde es „Ignorieren und sich auf positive Sachen fokussieren. Ich habe in meinem Leben schon schlimmeres durchgestanden... also weiter kämpfen!“

GNTM-Kandidatin Lijana: Mit diesen Kandidaten hatte sie auch nach der Sendung Kontakt

Lijana verriet nicht nur, dass Kandidatin Vivian das Instagram-Bild* geschossen hätte, sondern auch, mit wem sie nach GNTM* am meisten Kontakt hatte. Die Antwort war wohl jedem aufmerksamen Zuschauer der Castingshow klar: „Larissa*. Aber auch mit Pinar, Lucy, Alina, Laura etc.“. Ob Lijana ins Finale kommt, will sie jedoch nicht ausplaudern. Die Fans, die auf Twitter jeden Donnerstag vor allem gegen Lijana austeilen, müssen sich also weiter gedulden.

