Streit um GNTM-Vanessa immer skurriler - Ex-Kandidatin ätzt: „Stellt sich selbst als Opfer dar“

Nach Vanessas freiwilligem Abgang bei GNTM wird der Zoff zwischen der Ex-Kandidatin und ProSieben immer skurriler. Jetzt schaltet sich ein bekanntes Model ein.

Vanessa aus Bensheim hat es ins Finale von GNTM 2019 geschafft

Die junge Frau sagte ProSieben aber kurz vor dem Showdown ab - Vanessa wird nicht am Finale teilnehmen

Kurz darauf sperrte ProSieben Vanessas offiziellen GNTM-Instagram-Account

Nun schaltet sich eine ehemalige GNTM-Kandidatin ein - und gibt Vanessa Gegenwind

Update vom 19. Mai: Die Geschichte rund um Vanessas plötzlichen Ausstieg vor dem GNTM-Finale nimmt langsam ungeahnte Dimensionen an und wird immer skurriler. Nachdem ProSieben ihr den Zugang zu ihrem offiziellen GNTM-Instagram-Account gesperrt hatte, ging auch ihr privater Account plötzlich offline. Doch wenige Stunden später war Vanessa wieder online und erklärte, dass ihr Konto offenbar von Instagram selbst gesperrt worden sei.

Mittlerweile schaltete sich auch Rebecca Mir in das GNTM-Gate ein. Sie war selbst Topmodel-Kandidatin und arbeitet mittlerweile als Moderatorin bei ProSieben: „Vanessa stellt sich gerade selbst als Opfer dar und ProSieben als den Feind, was einfach nicht der Wahrheit entspricht“, so Rebecca Mir in ihrer Instagram-Story. Darüber hinaus wisse sie, dass ProSieben keiner anderen Kandidatin privat so viel geholfen habe wie Vanessa. Das Model behauptet, dass das, was Vanessa von sich gebe, nicht der Wahrheit entspreche. Wie viel Glauben man Rebecca schenken kann, bleibt ungewiss, schließlich ist ProSieben ihr Arbeitgeber.

+ Diese Worte schrieb Rebecca Mir auf Instagram. © Screenshot Instagram/Rebecca Mir

David vs. Goliath? Vanessa verzweifelt nach GNTM-Ausstieg

Nachdem ihr Account wieder freigegeben wurde, erklärt Vanessa, warum ihr dieser so wichtig war. Sie habe persönliche Nachrichten mit Menschen ausgetauscht – auch mit Personen des öffentlichen Lebens – und wisse nicht, wer jetzt diese lesen könne. „Die ganzen Informationen sind jetzt in den falschen Händen. Ich weiß gerade nicht, was damit gemacht werden kann“, erklärt die 22-Jährige auf Instagram. Außerdem sagt sie auch, dass es vertraglich keine Regelung gegeben habe, dass der Account nur so aussehe, als ob er der GNTM-Kandidatin gehöre. „Ich bin ein 22-jähriges Mädchen und ihr schreckt nicht einmal davor zurück, die intimsten und privatesten Informationen gegen mich verwenden zu wollen“, sagt Vanessa zum Abschluss.

Doch auch ihre GNTM-Konkurrentinnen der 14. Staffel sprechen ihr Mut zu und kommentieren unter Vanessas Fotos, dass sie hinter ihr stünden. Welche Auswirkungen die ganze Geschichte auf das Finale, das live aus Düsseldorf übertragen werden soll, haben wird, ist noch nicht bekannt.

Vanessa erteilt Heidi Klum und GNTM 2019 kurz vor Finale einen Korb

Erstmeldung vom 16. Mai 2019: Das gab es in 14 Staffeln von „Germany‘s Next Topmodel“ noch nicht: Kandidatin Vanessa, die das begehrte Foto fürs Finale erhalten hat, entschloss sich kurzfristig, nicht zu erscheinen! Die Rothaarige mit dem großen Selbstbewusstsein sorgte in der aktuellen Staffel bereits ein paar Mal für Wirbel - ob mit Zickereien, Stinkefinger oder indem sie bei einem Walk einfach blankzog. Doch diese Absage an Heidi Klum und ProSieben toppt nun alles. Vanessa (22) galt bereits seit der ersten Folge als eine der Favoritinnen und das hat sich in den 15 Wochen nicht geändert. Sie glänzte auf dem Laufsteg, auf den Fotos und ergatterte drei Jobs. Als eine von fünf Mädchen zog sie schließlich zusammen mit Simone, Sayana, Cäcilia und Alicia ins Halbfinale - und das hat ihr anscheinend gereicht.

Vanessa von GNTM: Ansage kurz vor dem Finale – Das sagt ProSieben

Wie wir erfahren haben, wurde die Folge vom Donnerstag (16. Mai) kurz vor der Ausstrahlung noch einmal geändert. Der Grund: Vanessa sagte kurzfristig ab! Eigentlich gab ihr Heidi Klum ein Foto und in der ursprünglichen Version sagte sie noch überglücklich: „Jetzt steht ich hier nach so vielen Monaten und ich bin so dankbar dafür.“ Doch was ist seit den Dreharbeiten passiert? Bereits im Vorfeld wurde spekuliert, dass Vanessa freiwillig aus der Sendung aussteigt und das Foto gar nicht annimmt. Doch wer hätte gedacht, dass sie eine Woche vor dem GNTM-Finale einfach absagt? Pro7 will sich zu den Gründen nicht äußern. In einer offiziellen Pressemeldung, die am Donnerstag veröffentlicht wurde, heißt es: „Vanessa, die vierte Kandidatin, die von Heidi Klum ins Finale eingeladen wurde, hat sich kurzfristig dazu entschieden, nicht anzutreten.“

Aus bei GNTM 2019: Das sagt Vanessa zu ihrer Entscheidung

Seit Anfang März sind alle Kandidatinnen wieder zu Hause. Die Staffel ist abgedreht - und das GNTM-Finale findet am 23. Mai live in Düsseldorf statt. Vanessa zeigte sich auf ihrem Instagram-Account seit dem oft privat mit ihrem Verlobten Roman, aber auch schwer beschäftigt von Job zu Job hetzend. Glaubt sie vielleicht, dass sie es gar nicht nötig hat, ins Finale einzuziehen oder steckt ein anderer Grund dahinter? Vanessa selbst sagt dazu lediglich: „Ich muss leider mitteilen, dass ich aus persönlichen Gründen nicht bei der Finalshow antreten werde. Es ist noch zu früh, um über die Gründe zu sprechen, aber keine Sorge, mir geht's wunderbar. Ich hoffe einfach, dass es von allen Seiten respektiert wird.“

Irre Wende bei GNTM: Aus welchem Grund sagte Vanessas ab?

Ein Grund für die spontane Absage könnte Nachwuchs sein! Schließlich hat sie bereits in der zweiten Folge ihrem Verlobten vor laufenden Kameras gesagt, dass sie ein Baby möchte. Auch die Begründung der Absage könnte darauf hindeuten. Denn die GNTM-Kandidatin erklärt, dass es zu früh sei, um über die Gründe zu sprechen. Viele Frauen warten die ersten zwölf Schwangerschaftswochen ab, bevor sie es öffentlich machen. Auch ein Post auf Instagram Anfang April heizte die Schwangerschaftsgerüchte an, als sie schrieb: „Unser Leben macht gerade eine 180-Grad-Wendung, aber eben für uns gemeinsam und nie allein.“

Ob Vanessa tatsächlich schwanger ist und deshalb das GNTM-Finale sausen lässt, werden wir wohl noch früh genug erfahren. Im GNTM-Finale werden jetzt statt vier nur drei Mädchen stehen - und das sind: Simone, Sayana und Cäcilia.

Jana Buch