Grey‘s Anatomy: Die Stars auf dem Roten Teppich

Teilen

Die Stars aus „Grey‘s Anatomy“ auf dem Roten Teppich auf dem PaleyFest 2023 © IMAGO

Auf dem PaleyFest 2023 wurde die Serie „Grey‘s Anatomy“ mit einer Vorführung geehrt. Das freute auch den Stammcast der Serie, die fast vollzählig schick über den Roten Teppich flanierte.

Wer am Grey Sloan Memorial Hospital arbeitet, der hat es ziemlich weit geschafft. In der fiktionalen Welt von „Grey‘s Anatomy“, aber auch in der realen Welt. Eine Hauptrolle in der langlebigen Medizinerserie ist ein guter Gig und auch das Klima scheint gut zu sein. Immer wieder fällt auf, wie zahlreich die Stars an den Veranstaltungen teilnehmen. Fast vollzählig erschien der Hauptcast auch kürzlich auf einem Screening der Serie auf dem PaleyFest 2023. Mit guter Laune und schicken Kleidern feierten die Mattscheibenärzte sich und ihr Publikum.

Midori Francis

Midori Francis auf dem PaleyFest © IMAGO

Die 28-Jährige startete erst mit der aktuellen Staffel bei „Grey‘s Anatomy“. Als Mika Yasuda, chirurgische Assistenzärztin im ersten Jahr, gehört sie zur neuen Generation am Grey Sloan Memorial Hospital. Für Serienjunkies dürfte Midori Francis jedoch bereits ein bekanntes Gesicht sein, unter anderem gehört sie zum Hauptcast der Serie „The Sex Lives of College Girls“. Weitere Bilder der Stars aus „Grey‘s Anatomy“ auf dem Roten Teppich sehen Sie bei Serienjunkies.de. (Loryn Pörschke-Karimi)