Stichelei gegen Helene Fischer

+ © Britta Pedersen/picture alliance/dpa Désirée Nick lästert bei „Grill den Henssler“ über Helene Fischer. © Britta Pedersen/picture alliance/dpa

Bei „Grill den Henssler“ (Vox) geht‘s rund – nicht nur hinterm Herd. Läster-Expertin Désirée Nick teilt gnadenlos gegen so manchen Promi aus.

Köln – Gemeinsam mit Barbara Becker und Hochzeitsplaner Frank „Froonck“ Matthée will Désirée Nick es wissen und Vox-Koch Steffen Henssler in der dritten Folge „Grill den Henssler“ der neuen Frühjahres-Staffel grillen. Kaum gerät sie allerdings mit Moderation Laura Wontorra ins Plaudern, wird das Kochen zur Nebensache, denn Désirée Nick ist in bester Läster-Laune.

Mitten im Plausch kommt Laura Wontorra auf einen Bio-Bauernhof in der Nähe von Nicks Heimat zu sprechen sowie auf deren Huhn-Patenschaft. Für Désirée Nick gefundenes Fressen, um gnadenlos gegen Schlager-Queen Helene Fischer und dessen angeblichen Künstlernamen auszuteilen. Und auch Herzogin Meghan Markle bekommt bei „Grill den Henssler“ (Vox) nicht ungeschorenen davon. Ob sich Désirée Nick bei all den verbalen Entgleisungen überhaupt auf ihr Duell gegen Steffen Henssler konzentrieren kann? Wir lassen uns überraschen. * nordbuzz.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.