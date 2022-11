„Ab Januar habe ich...“ – „Hartz und herzlich“-Liebling Michaela bekommt ihre Kinder wieder

Von: Sina Koch

„Hartz und herzlich“ - Michaela hat ihre Kinder an das Jugendamt übergeben müssen. Auf TikTok schreibt sie über den Kampf mit dem Amt – und berichtet von einem Erfolg.

Rostock Groß Klein – in unmittelbarer Nähe zur Ostsee trifft die spektakuläre Aussicht des Urlaubsparadieses auf die tägliche Not etlicher Hartz IV-Empfänger. Die Sozialdoku „Hartz und herzlich“ berichtet von den Geldsorgen, Zukunftsängsten und Schicksalsschlägen der Bewohner in Rostock. Auch die siebenfache Mutter Michaela zeigt ihren Alltag vor den RTLZWEI-Kameras und gibt den Zuschauern einen schonungslosen Einblick in ihr Leben. Darüber berichtet MANNHEIM24.

„Hartz und herzlich“: Michaela muss ihren Nachwuchs an das Jugendamt abgeben

In der Plattenbausiedlung von Groß Klein ist der Alltag von Geldmangel, Problemen mit den Ämtern und Zukunftssorgen geprägt. Hier lebt Michaela mit ihrer jüngsten Tochter Layla Kay. Die siebenfache Mutter hat während der Schwangerschaft ihres jüngsten Nachwuchses mit gesundheitlichen Problemen gekämpft – und sich deshalb sterilisieren lassen, wie sie in der Sozialdoku „Hartz und herzlich“ enthüllt.

Nicht nur die Gesundheit hat der Rostockerin schlaflose Nächte bereitet: Die siebenfache Mutter hat in der Vergangenheit bereits schwere Schicksalsschläge hinnehmen müssen. Ihre größte Angst ist Realität geworden: Das Jugendamt nimmt ihr die Kinder weg. Ihre älteren Töchter sind seit einigen Jahren in einer betreuten WG des Amts untergebracht. Um ihre Kids endlich wieder bei sich zu haben, hat Michaela ihr Leben komplett umgekrempelt – mit ersten Erfolgen!

„Hartz und herzlich“ in Groß Klein: Michaela muss Auflagen des Gerichts erfüllen

Die 42-Jährige möchte Ihre Kinder schnellstmöglich nach Hause holen. Für die Mutter brach eine Welt zusammen, als das Jugendamt ihr die beiden Mädchen entzog. Der lange Kampf für die Rückführung ihrer Kinder belastet die siebenfache Mutter emotional sehr. Auf TikTok und Instagram lässt sie die „Hartz und herzlich“-Zuschauer an ihren Erlebnissen mit den Ämtern teilhaben.

Die Rostockerin hat sich an die Auflagen des Gerichts gehalten und ihr Leben für ihre Sprösslinge grundlegend verändert. „Alles was ich machen sollte, habe ich erfüllt“, verrät Michaela in der Sozialdoku. Ihre Bemühungen scheinen sich jetzt endlich auszuzahlen! Auf TikTok beantwortet Michaela eine häufig gestellte Fan-Frage: „Darf man fragen, ob du deine Kinder wieder hast?“

„Hartz und herzlich“: Große Freude in Rostock – Michaela bekommt ihre Töchter an den Wochenenden

Auf TikTok gibt Michaela jetzt preis, dass ihre beiden Töchter immer noch in der Obhut des Jugendamtes wohnen, sie ihre Kids aber bald jedes Wochenende nach Hause holen kann. Aktuell dürfe sich die 42-Jährige alle zwei Wochen über den Besuch ihrer Töchter freuen: „Noch nicht ganz, aber jedes 2. Wochenende und ab Januar habe ich sie jedes Wochenende zu Hause“, beantwortet Michaela die Fan-Frage auf TikTok.

Um ihre Töchter zurückzuholen lässt Michaela nichts unversucht. Sie möchte für ihren Nachwuchs stark sein und nicht aufhören zu kämpfen. Auch Melody, die Tochter von Sozialdoku-Bekanntheit Cindy, lebt in einer Pflegefamilie, weil die junge Mutter mit der Betreuung überfordert war. Bei ihrer zweiten Tochter Clara, wollte Cindy alles besser machen. Doch das ist ihr nicht geglückt – auch Clara wurde der „Hartz und herzlich“-Darstellerin vom Jugendamt abgenommen. (sik)