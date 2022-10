Guillermo del Toro‘s Cabinet of Curiosities: Lot 36 - Kritik der Pilotepisode der Netflix-Serie

In der Pilotfolge der neuen Netflix-Horroranthologieserie „Guillermo del Toros Cabinet of Curiosities“ vom Macher subtil-hintergründiger fantastischer Filme geht es um einen schmierigen Entrümpelungsspezialisten, der seine grenzenlose Geldgier teuer bezahlen muss...

Der gebürtige Mexikaner Guillermo del Toro ist normalerweise bekannt für seine außergewöhnlichen Filme wie „Pans Labyrinth“ oder „Shape of Water: Das Flüstern des Wassers“ (der 2018 mit vier Oscars ausgezeichnet wurde). Wie kaum einem anderen Filmschaffenden gelingt es ihm darin, reale und fantastische Elemente gleichermaßen miteinander zu verbinden, wobei immer auch die höchst morbide Ader del Toros zum Vorschein kommt.

Ehe im Dezember mit „Guillermo del Toros Pinocchio“ der neue Film des Ausnahmekünstlers ebenfalls bei Netflix herauskommen wird - wo kürzlich die neue Funktion Profiltransfer freigeschaltet wurde - präsentiert er mit „Guillermo del Toro‘s Cabinet of Curiosities“ eine achtteilige Horror-Anthologieserie a la der berühmten „Twilight Zone“ oder auch in neuerer Zeit „American Horror Stories“, teilweise basierend auf von ihm selbst verfassten Geschichten (so wie bei der von Guillermo Navarro inszenierten Eröffnungsfolge) und im Falle einer der späteren davon sogar nach einer Vorlage des berühmten H. P. Lovecraft. Wie die erste Episode abschneidet, lesen Sie bei Serienjunkies.de. (Thorsten Walch)