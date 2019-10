Seine Stimme kennt wahrscheinlich jeder: Harry-Potter-Synchronsprecher tot - er prägte die Filme

Seine Stimme kennt wirklich jeder Harry Potter-Fan: Nun ist der Synchronsprecher einer der Hauptfiguren im Alter von 72 Jahren gestorben.

Ihre Gesichter kennt kaum jemand - ihre Stimmen sind aber Millionen Menschen vertraut. Synchronsprecher arbeiten immer im Hintergrund - und doch prägen sie unsere Erinnerung an Filme und Serien entscheidend. So wie auch Bernd Rumpf, der nun verstorben ist.

Rumpf wurde 1947 in Göttingen geboren. Er arbeitete rund 30 Jahre lang als Synchronspieler und lieh Schauspielern in über 700 Filmen und Serien seine Stimme. Bereits am 1. Oktober verstarb er im Alter von 72 Jahren, wie seine Agentur Media Paten nun bestätigte.

Den Höhepunkt seiner Bekanntheit erreichte er 2004 aufgrund seines Mitwirkens bei den Harry Potter-Verfilmungen. Ab dem dritten Teil „Harry Potter und der Gefangene von Askaban“ synchronisierte er Alan Rickman, der Severus Snape verkörperte. Rumpf sprach die Rolle bis zum Ende der weltbekannten Filmreihe.

Seine Stimme verbinden Fans allerdings auch noch mit einem anderen berühmten Schauspieler: Liam Neeson, der unter anderem den Jedi-Meister Qui-Gon Jinn in Star Wars (Episode I: eine dunkle Bedrohung und Episode II: Angriff der Klonkrieger) spielte. Insgesamt synchronisierte Rumpf den irischen Schauspieler in über 50 Produktionen. Außerdem war er in „From Dusk till Dawn“ die deutsche Stimme von George Clooney.

Daneben stand Rumpf selbst einige Male vor der Kamera, etwa in den Fernsehserien Verliebt in Berlin, Rote Rosen oder Küstenwache, und war als Theaterschauspieler aktiv.

Auch tragisch: Im September verstarb der Wiener Synchronsprecher Peter Matic, der als deutsche Stimme von Ben Kingsley bekannt wurde. Nur wenige Tage zuvor starb der Synchronsprecher Robert Axelrods, der die Serie „Power Rangers“ besonders prägte. Kultstatus genoss auch die Schlager-Legende Karel Gott. Der Tscheche erlag am Dienstagabend seinem Krebsleiden.

