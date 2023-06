„Hartz und herzlich“ zeigt Regenbogenflagge – und erntet homophobe Kommentare

Von: Daniel Hagen

Kurz vor der anstehenden CSD-Parade in Köln bekennt sich „Hartz und herzlich“ auf Instagram zur queeren Community – mit einem Regenbogen. Leider ruft das homophobe Kommentare hervor!

Der Juni steht als „Pride Month“ voll im Zeichen der LGBTQIA+-Community. Im Juli finden zudem im ganzen Land Paraden zum Christopher Street Day (CSD) statt, auf denen für mehr Akzeptanz und Rechte für queere Menschen demonstriert wird. Auch die UFA, das Filmunternehmen, das hinter Produktionen wie „Hartz und herzlich“ steht, nimmt aktiv am CSD teil. Wie MANNHEIM24 berichtet, bekommen sie für einen Post dazu viele homophobe Kommentare.

Name Hartz und herzlich Sender RTLZWEI Episoden 51 + Specials in 17+ Staffeln

„Hartz und herzlich“ zeigt Regenbogenflagge – Produktionsfirma bei CSD dabei

„Wir von HARTZ UND HERZLICH zeigen Flagge und positionieren uns für Vielfalt innerhalb unserer Gesellschaft. Akzeptanz für Lebensformen, die von der eigenen abweichen, ist mitunter einer der wichtigsten Bausteine für Zusammenhalt in einer facettenreichen Gesellschaft. 🏳️‍🌈🏳️‍⚧️ Bleibt herzlich! In diesem Sinne - Happy Pride!“, heißt es auf dem offiziellen Instagram-Account von „Hartz und herzlich.“

Das für die Sozialdoku zuständige Produktionsunternehmen UFA gibt zudem bekannt, dass man auch beim diesjährigen CSD in Köln wieder mit einem Wagen Flagge zeigen werde. Passend dazu wird das Logo der Show auf einem Regenbogen gezeigt, der international als Zeichen der LGBTQIA+-Gemeinschaft genutzt wird.

Homophobe Kommentare auf Instagram wegen Regenbogenfarben

Da wir im Jahr 2023 und in einer offenen und aufgeschlossenen Gesellschaft leben, sollte ein solcher Post kein Problem darstellen, sondern eigentlich gefeiert werden – leider ist dem nicht so! Denn schon kurz nach der Veröffentlichung sind die Kommentare voll mit homophoben Äußerungen. „CSD nervt“, ist da noch harmlos.

„Kann diese dämlichen Aufgezwungenen RegenbogenFarben🌈🤮👎👎👎 nicht mehr sehen!“

„Kann den CSD rotz nicht mehr sehen, und tschüss😂“

„Ich habe nix gegen diese Menschen soll jeder machen was er für richtig hält aber sorry wenn damit schon in den Kindergarten gegangen wird um den Kindern das zu erlernen werde ich echt sauer“

„Mich nervt daran, dass viele ihr Vielfalt in so verstörenden Outfits äußern, dass Kinder Angst haben. Wobei belegt ist dass auch sehr viel pedos sich am CSD einschleichen“

„Hass hat Hausverbot“: Instagram-Account verurteilt Hasskommentare

„Uns nerven überflüssige Hasskommentare“, erklärt der offizielle „Hartz und herzlich“-Account, woraufhin eine große Diskussion ausbricht. Unklar ist, ob bereits Kommentare gelöscht worden sind, die gegen die Communityrichtlinien verstoßen. Geht es nämlich nach der RTLZWEI-Initiative „Hass hat Hausverbot“, sollen Hater im Internet konsequent bekämpft werden.

Mit Hass und Hetze kennen sich leider auch die Darsteller von „Hartz und herzlich“ aus. Die werden nämlich ebenfalls regelmäßig beschimpft. Wie Elvis aus dem Mannheimer Ableger in den Benz-Baracken erklärt, sind er und seine Familie an Ostern in ihrem eigenen Garten von „Fans“ belästigt worden! (dh)