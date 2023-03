Letzte „Hartz und herzlich“- Folge mit Gudrun (†62) – ihre letzten Worte im TV

Von: Sina Koch

Teilen

„Hartz und herzlich“: In der aktuellen Staffel der RTLZWEI-Doku ist auch die verstorbene Gudrun weiterhin im TV zu sehen. Das passierte beim letzten Dreh der Mannheimerin:

Der Tod von Gudrun hat viele Nachbarn sowie Fans der Benz-Baracken schwer getroffen. Sie wurde nur 62 Jahre alt. In der Sozialdoku „Hartz und herzlich“ war sie stets mit ihrem Ehemann Michael zu sehen. Die Mannheimerin, die seit vielen Jahren schwer krank war, war unter den Bewohnern des sozialen Brennpunktes in Mannheim Waldhof ausgesprochen beliebt. Gudrun war Protagonistin der ersten Stunde und hat auch nach ihrem Umzug in die Mannheimer Innenstadt weiter bei der RTLZWEI-Sendung „Hartz und herzlich – Tag für Tag Benz-Baracken“ mitgewirkt.

„Hartz und herzlich“ auf RTLZWEI: Verstorbene Gudrun ein letztes Mal im TV zu sehen

Gudrun und Michael haben viele Tiefschläge erlebt, wie MANNHEIM24 berichtet. Gespannt verfolgten die Zuschauer der TV-Sendung die neuesten Ereignisse in der behindertengerechten Wohnung von Michael und Gudrun. Die aktuelle Staffel wurde im Frühling 2022 gedreht. Somit war auch Gudrun nach ihrem Tod weiterhin in der Sozialdoku zu sehen – bis jetzt, jedenfalls.

In der 6. Staffel von „Hartz und herzlich – Tag für Tag Benz-Baracken“ (hier alle „Hartz und herzlich“-Sendetermine) werden sich die Zuschauer endgültig von Gudrun verabschieden müssen. Rund acht Monate nach ihrem Tod wird das letzte Mal Material von „Hartz und herzlich“-Liebling Gudrun im TV ausgestrahlt.

Trauer in den Benz-Baracken: Diese „Hartz und herzlich“-Stars starben während der Sendung Fotostrecke ansehen

„Hartz und herzlich“ in den Benz-Baracken: Gudrun bekam Besuch von Ex-Nachbar Dieter

Die letze Folge mit Gudrun trägt den trägt Titel „Abschied und Neuanfang“. In dieser bekam die Kult-Bewohnerin und ihr Mann Michael unter anderem Besuch von ihrem guten Kumpel Dieter, der eine Kiste Lebensmittel mitbrachte. „Die freuen sich da drüber“, war sich der ehemalige Nachbar aus den Mannheimer Benz-Baracken sicher.

Dieter und Gudrun verband eine langjährige Freundschaft – trotz des Umzugs in die Innenstadt ist der Kontakt nicht abgebrochen. Deshalb tauschten sich die drei über die kommenden Arzttermine und Untersuchungen von Michael und Gudrun aus: „Sie kriegt einen Zuckertest gemacht“, merkte Michael bei Gudruns letztem Dreh an.

„Hartz und herzlich“ in Mannheim: Das ist Gudruns letzter Satz im Fernsehen

Egal ob mit Rat und Tat, Lebensmitteln oder Möbeln: Menschen, denen es schlecht geht und die wenig finanzielle Mittel haben, können sich immer auf den Zusammenhalt in den Benz-Baracken verlassen. Viele Zuschauer und auch der Familienvater Dieter waren besorgt um Gudruns Gesundheitszustand. So war auch Gudruns Diabetes Thema bei Dieters Besuch. Was er zu diesem Zeitpunkt nicht wusste – nur kurze Zeit später stirbt „Hartz und herzlich“-Liebling Gudrun an einer Blutvergiftung.

Ihr letzter Satz im TV bezog sich auf die leckeren Gerichte, die ihr Ehemann Michael mit der Lebensmittelspende von Dieter kochen wollte. Er zählte ihr die unterschiedlichen Kohlsorten auf, mit denen der Mannheimer eine Ehefrau bekochen würde: „Prima, eine schöne Farbmischung“, lauteten ihre letzen Worte in der Sendung. Nachdem sich Michael bei „Hartz und herzlich“ von seiner Frau verabschiedet, verschwindet Gudrun, die Kult-Darstellerin von „Hartz und herzlich“, für immer von den heimischen Bildschirmen. (sik)