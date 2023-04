„Damen mit Kameras in der Hand“ – so kamen Elvis und Katrin zu „Hartz und herzlich“

Von: Sina Koch

Elvis und seine Familie gehören zu den beliebtesten „Hartz und herzlich“-Teilnehmern aus Mannheim – und sind inzwischen deutschlandweit bekannt. Wie sie zur Sendung gekommen sind:

Die Sozialdoku „Hartz und herzlich“ in den Mannheimer Benz-Baracken begleitet die Bewohner seit 2017 bei ihrem Alltag. Elvis, Katrin, Janine und Carmen sind über die Jahre zu echten Zuschauerlieblingen geworden und dürfen sich über viel Zuspruch auf ihren Social Media-Kanälen freuen. Die Bewohner der Benz-Baracken helfen sich stetig bei alltäglichen Problemen und schätzen diese Gemeinschaft sehr, wie MANNHEIM24 berichtet.

„Hartz und herzlich“ auf RTLZWEI: Jubiläumsfolge enthüllt – wie Elvis zur TV-Sendung gekommen ist

Für die Mannheimer gibt es derzeit einen Grund zum Feiern, denn die Sozialdoku „Hartz und herzlich“ ist 100 Folgen alt geworden. Die Barackler haben in den Episoden vor allem eines bewiesen – viel Herzlichkeit! Elvis, Katrin und ihre Kinder sind bereits seit der ersten Stunde dabei. Die Großfamilie erinnert sich noch gut daran, wie alles angefangen hat. Mit sechs Kindern hat die „Hartz und herzlich“-Großfamilie lebte auf nur 85 Quadratmetern gelebt.

Katrin erklärt, wie sie überhaupt auf „Hartz und herzlich“ aufmerksam geworden sind: „Meine Kinder waren in der Schule und im Kindergarten. Ich sitze vor der Tür in der alten Wohnung und habe eine geraucht, weil ich gerade am putzen war. Dann kamen so zwei Damen mit Kameras in der Hand und haben mich gefragt, was ich so mache. [...] Daraufhin habe ich den Elvis angesprochen – und dann ist es so Zustandekommen, dass wir gesagt haben: Wir machen mit!“

„Hartz und herzlich“ in den Benz-Baracken: Was war Elvis‘ Grund bei der TV-Show mitzumachen?

Von ihrer Teilnahme an der Sendung haben sie sich nichts erhofft, ihnen ging es vorrangig um die Unterhaltung. „Ich persönlich habe mir gar nichts dabei gedacht – einfach Spaß haben, ein bisschen Faxenmaxen machen vor der Kamera“, verrät Elvis. Die ersten Szenen vor der RTLZWEI-Kamera zeigen die Großfamilie in ihrer Vier-Zimmer-Wohnung.

Damals – wie heute – ist die Kindererziehung ein großes Thema bei der „Hartz und herzlich“-Familie. „Wir verbieten den Kindern nichts. Die dürfen machen, was sie wollen – solang es jetzt nicht in die kriminelle Schiene geht, oder Drogen“, lautete das Motto von Elvis damals. Heute bekommen sich die „Hartz und herzlich“-Lieblinge Elvis und Katrin auch nach vielen gemeinsamen Jahren wegen der Kindererziehung in die Haare.

„Hartz und herzlich“ in Mannheim: Elvis und Katrin blicken auf erste TV-Aufnahmen zurück

Damals haben Elvis und Katrin nicht einmal ein eigenes Schlafzimmer gehabt, das Sofa wurde jeden Abend zum Ehebett umfunktioniert. Komfortabel sieht anders aus! Das hat auch der Nachwuchs miterleben müssen: Die Kinder haben sich zu viert ein Zimmer geteilt. Als Elvis Aufnahmen aus den alten Folgen „Hartz und herzlich“ ansieht, fällt ihm zunächst auf:

„Die Klamotten könnte ich heute gar nicht mehr anziehen. Da passt ein Bein rein, vielleicht – von damals auf heute so zugenommen! Katrin ist immer noch so rank und schlank“, meint der Kult-Bewohner. Für das Traumpaar aus den Benz-Baracken ist die Familie das Wichtigste, was besonders Elvis immer wieder beweist – so zuletzt auf Instagram. Dort postet der „Hartz und herzlich“-Star ein süßes Foto von sich und seiner Frau Katrin. (sik)