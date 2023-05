Nach „Hartz und herzlich“-Pause: Diese Barackler sind in den neuen Folgen wieder dabei

Von: Madlen Trefzer

Bei „Hartz und herzlich“ sind wieder Gesichter zu sehen, die schon lange vermisst, jedoch nie vergessen wurden. Die neuen Folgen zeigen zwei Frauen in neuer Frische:

Die Benz-Baracken in Mannheim gewähren bei RTLZWEI ehrliche Einblicke in ein Leben voller Geldsorgen. Hier liegen Freude und Leid ziemlich nah beieinander, denn die Darsteller von „Hartz und herzlich“ erleben täglich Ämterstress, Jobsuchen, die ins Nichts führen, und Familienwahnsinn der Extraklasse. In den neuen Folgen sind wieder zwei Frauen zu sehen, die die Fans der Sozialdoku über längere Zeit vermisst haben. MANNHEIM24 berichtet:

Sendung Hartz und herzlich – Tag für Tag Benzbaracken Sender RTLZWEI Drehort Mannheim

Comeback bei „Hartz und herzlich“: Diese Darsteller sind wieder zu sehen

Gleich zu Beginn der 16. Folge dürfen sich die Zuschauer über ein Comeback freuen: Janines Mutter Beate ist wieder zu sehen! Warum ihre Sendezeit bei RTLZWEI so lange auf sich warten ließ, sei dahin gestellt. Doch als sie die letzten Male bei „Hartz und herzlich“ zu sehen war, litt sie stark unter Mobbing und Depressionen.

Nun erscheint „Hartz und herzlich“-Beate wieder – mit neuer Haarfarbe und neuen Ereignissen innerhalb der Familie. Da es bei ihrem Sohn Pascal mit der Liebe nicht gut läuft, sucht er wieder ein Dach über dem Kopf. Der 21-Jährige schildert seiner Mutter, wie die Trennung von seiner Freundin verlief und spricht von einer „großen Explosion“. Ins Detail will er jedoch nicht gehen. Fest steht, dass er jetzt die Hilfe seiner Mutter braucht.

Liebes-Aus bei „Hartz und herzlich“-Darsteller: Pascal will zu Beate ziehen

„Wie geht’s jetzt weiter? Was machst Du jetzt?“, fragt Beate ihren Sohn. Pascal erwidert, er müsse seine Sachen aus der ehemals gemeinsamen Wohnung holen und fragt seine Mutter, ob er bei ihr unterkommen kann, bis er wieder eine eigene Bleibe hat. „Gar kein Problem“, sagt Beate sofort. Sie hat in ihrem Leben selbst einige Höhen und Tiefen gehabt. Dass ihr Sohn nun leidet, tut auch ihr im Herzen weh.

Doch nicht alles geht bei Pascal den Bach unter. Der „Hartz und herzlich“-Darsteller kämpft um einen Job bei der Deutschen Bahn – wir verraten, ob er ihn auch bekommt. Wegen dem Liebes-Aus mit seiner Freundin ist seine Mutter Beate ganz aufgelöst. Sie sieht ihren Sohn nicht gerne traurig, doch hofft andererseits, dass seine Anwesenheit bei ihr zu Hause die beiden wieder enger zusammenschweißt.

Neu bei „Hartz und herzlich“: Eine weitere Baracken-Bewohnerin kehrt zurück

Beate hätte sich viel lieber gewünscht, dass Pascal hin und wieder mal anriefe und mit ihr über seine Probleme spräche – anstatt eines Tages verletzt und verlassen wieder aufzukreuzen. Denn als Pascal seine zerbrochene Beziehung analysiert, ist die Rede davon, dass er mit seiner (Ex-) Freundin viel zu viel gestritten hat, dabei aber viel zu wenig nach der Hauptursache der Streitereien gesucht hat. Hätte Beate ihm dabei helfen können?

Doch das sind nicht die einzigen Neuigkeiten aus dem Mannheimer Viertel. Nachdem die „Hartz und herzlich“-Gerüchteküche um diese Ex-Bewohnerin brodelt, kehrt sie tatsächlich in die Benz-Baracken zurück. Zwei Jahre war Saskia wie verschollen, doch nun ist sie wieder da.

„Hartz und herzlich“-Saskia über die Benz-Baracken: „Es wird immer mein Zuhause bleiben“

Sie erzählt von dem guten Kontakt zu ihrer Mutter Sabina, den sie in all der Zeit aufrecht erhielt. Sorgen bereitet jedoch der gesundheitliche Zustand ihrer Mutter. Sie müsste operiert werden, doch die Ärzte raten ihr davon ab. Mutter und Tochter stehen nun vor einer schwierigen Entscheidung. Die beiden „Hartz und herzlich“-Darstellerinnen wissen nämlich, welche gesundheitlichen Folgen Operationen haben können.

Saskia von „Hartz und herzlich“ konnte sich in den zwei Jahren zwar ein Leben außerhalb der Benz-Baracken aufbauen, doch vergisst dabei auch nicht, wo ihre Wurzeln sind. „Es wird immer mein Zuhause bleiben“, sagt sie melancholisch lächelnd in die RTLZWEI-Kamera. (mad)