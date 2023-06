Nach Gudruns Tod – „Hartz und herzlich“-Michael zeigt neues Zuhause in Bayern

„Hartz und herzlich“ – Nach dem Tod seiner Ehefrau Gudrun hat Michael Mannheim endgültig verlassen. In den aktuellen Folgen der Sozialdoku zeigt er seine neue Bleibe in Bayern:

Im Juni 2022 versetzte eine traurige Nachricht aus den Mannheimer Benz-Baracken viele Menschen in Trauer: Gudrun, die „Hartz und herzlich“-Kult-Bewohnerin, verstarb im Alter von nur 61 Jahren. Nachdem sich ihr Ehemann Michael aufopferungsvoll um die Rollstuhlfahrerin gekümmert hat, ist der „Hartz und herzlich“-Liebling nach ihrem Tod zu seinem Stiefsohn Markus nach Bayern gezogen. Darüber berichtet MANNHEIM24.

„Hartz und herzlich“ auf RTLZWEI: Wie geht es Michael nach dem Tod von Gudrun?

Aufgrund der Entfernung zwischen Mannheim und seiner neuen Heimat kann sich Michael nur selten um das Grab von „Hartz und herzlich“-Liebling Gudrun kümmern – jedoch schauen seine Freunde regelmäßig nach dem Rechten. Die Wohnung in der Mannheimer Innenstadt aufzulösen und damit auch die Erinnerungen an seine geliebte Frau Gudrun hinter sich zu lassen, fällt der TV-Bekanntheit schwer.

„Die Wohnung wurde aufgelöst, weil meine Frau gestorben ist und sie für mich allein zu teuer ist. [...] Da hat mein Sohn gesagt: Du kommst jetzt zu uns“, erklärt Michael in der 30. Folge „Hartz und herzlich“. Bei Gudruns Sohn Markus und dessen Familie in Bayern fühlt sich Michael bereits nach ein paar Monaten zu Hause.

„Hartz und herzlich“ in den Benz-Baracken: Michael zeigt seine neue Wohnung im TV

Erstmals zeigt der Ex-Mannheimer sein neues Zuhause im TV. Michael hält sein Handy in die RTLZWEI-Kamera. Zu sehen sind Schnappschüsse von seiner neuen Bleibe – und er hat es sich wirklich gemütlich gemacht! Auf den Fotos ist zu erkennen, dass Michaels Domizil gut ausgestattet ist.

Ein Bett mit geschwungenem Kopfteil, ein passender Nachttisch dazu sowie eine Kommode stehen geschmackvoll angeordnet im Raum. Für die Gemütlichkeit sorgen einzigartige Dekorationen an den Wänden und auf dem Schrank. Auf dem Foto ist zu erkennen, dass sich Michael Bilder aufgehängt hat – und mit einer Orchidee sogar für etwas Grünes im Raum sorgt.

„Hartz und herzlich": Michael zeigt sein neues Zuhause in Bayern

Nach Gudruns Tod – „Hartz und herzlich“-Bekanntheit Michael hat mit dem Rauchen aufgehört

Diese tolle Einrichtung begeistert den Ex-Benz-Barackler: „Das Zimmer ist wunderbar. Ich fühle mich da unten – auf deutsch gesagt – sau wohl“. Auch sonst hat sich in Michaels Leben nach Gudruns Tod viel geändert. Er hat sich nicht nur von seinem Leben in Mannheim getrennt, sondern auch von einigen alten Lastern. „Ich muss an meine Gesundheit denken“, so Michael in der 6. Staffel „Hartz und herzlich“ weiter. Zur Erinnerung: Michael und Gudrun hatten bei „Hartz und herzlich“ bereits eine Alkohol-Beichte abgelegt.

Er habe seinen Alkoholkonsum drastisch runtergeschraubt: „Ich trinke jetzt nur noch ein Bier pro Woche. In meinen besten Zeiten, da waren zwei Kästen am Tag gar nichts“. Zudem habe er mit dem Rauchen aufgehört. „Ich habe gemerkt: Ich brauche das nicht!“, enthüllt der „Hartz und herzlich“-Liebling. Seine Familie habe maßgeblich dazu beigetragen, dass Michael nun gesünder lebt. (sik)