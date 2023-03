„Hartz und herzlich“ in den Benz-Baracken: Elvis‘ Tochter Jelena (16) zieht ins Mutter-Kind-Heim

„Hartz und herzlich“: Katrins und Elvis‘ Tochter Jelena erwartet ihr erstes Kind. Die 16-Jährige wird in ein Mutter-Kind-Heim ziehen. Lesen Sie hier mehr:

In der Sozialdoku „Hartz und herzlich“ zeigen die Bewohner des sozialschwachen Viertels ihren Alltag mit Geldsorgen und gesundheitlichen Problemen. Besonders in der Großfamilie von Elvis und Katrin wird es nie langweilig! Es gibt Baby-News für „Hartz und herzlich“-Kult-Bewohner Elvis und Katrin: Ihre 16-jährige Tochter Jelena darf sich über Nachwuchs freuen.

MANNHEIM24 verrät, was sich nach Jelenas Auszug ins Mutter-Kind-Heim für die „Hartz und herzlich“-Großfamilie ändern wird.

Die 16-Jährige wird zum ersten Mal Mutter. Zum Zeitpunkt der Sendung ist sie gerade im vierten Monat schwanger. Über die Geburt ihres vierten Enkelkinds sagt Katrin in der RTLZWEI-Sendung: „Es war zwar ein Schock, aber jetzt freuen wir uns genauso“. (sik)