„Hartz und herzlich“-Liebling Janine will Benz Baracken verlassen

Großes Ziel

„Hartz und herzlich“-Star Janine hat große Ziele, von denen sie bereits einen Teil erreicht hat. Lesen Sie hier, was die junge Mutter für sich und ihre Kinder plant:

„Hartz4-Empfänger sind alle faul und gehen nicht arbeiten“: Mit diesem Klischee schlägt sich Janine von „Hartz und herzlich“ aus Mannheimer seit vielen Jahren herum, weshalb sie es allen zeigen möchte. Trotz – oder vielleicht auch wegen ihrer zwei Kinder – macht die 26-Jährige eine Ausbildung zur Make-up-Artistin. Ihr Ziel ist es, anschließend einen eigenen Laden zu eröffnen. Danach möchte sie auf jeden Fall die Benz Baracken verlassen.

MANNHEIM24 verrät, welche Pläne Janine aus „Hartz und herzlich“ noch erreichen möchte.

Seit Jahren begleiten die Fans der Show „Hartz und herzlich – Tag für Tag Benz Baracken“ die Teilnehmer der Sozialdoku in ihrem Alltag. Einige haben sich sogar zu wahren Publikums-Lieblingen entwickelt, die auch außerhalb der RTLZWEI-Serie erfolgreich sind. Eine davon ist Janine, die in ihren jungen Jahren schon so einiges erlebt hat und mittlerweile große Erfolge vorweisen kann. (dh)

Rubriklistenbild: © MANNHEIM24/Sarah Isele