„Hartz und herzlich“-Star Elvis trauert um Kult-Kiosk-Besitzer. © RTLZWEI

Die neuen Folgen von „Hartz und herzlich“ aus den Benz Baracken beginnen mit Trauer. Lesen Sie hier, wie Elvis und Dieter um ihren Freund trauern:

Direkt in der ersten Folge der neuen „Hartz und herzlich“-Staffel wird wieder das Thema Tod behandelt. Elvis und sein Nachbar Dieter trauern um ihren Freund Jürgen, der den Kult-Kiosk in der Oberen Riedstrasse betrieben hat – und das seit 45 Jahren! Jürgen ist letztes Jahr nach schwerer Krebserkrankung im Hospiz gestorben, was die beiden Barackler schwer mitnimmt.

„Dass es kommt, wussten wir alle, aber dass es so schnell kommt auf einmal. Jetzt ist er doch von uns begangen“, sagt Elvis, der zusammen mit Nachbar Dieter am Gartenzaun trauert. (dh)