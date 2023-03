„Hartz und herzlich“-Teilnehmer Petra und Pascal klären auf – sie haben zwei Wochen kein Hartz IV bekommen

Pascal und Petra sprechen bei Instagram über die neue Folge „Hartz und herzlich“. Sie wollen klarstellen, dass sie das Amt nicht um Geld betrogen haben. Lesen Sie hier mehr:

In der aktuellen „Hartz und herzlich“-Episode, die am 6. März auf RTLZWEI ausgestrahlt wurde, sind Petra und ihr Sohn Pascal außer sich! Weil Pascal und seine Familie beim Amt angeschwärzt wurden, werden ihnen alle Bezüge gestrichen.

MANNHEIM24 verrät, was Petra und Pascal nach der Ausstrahlung von „Hartz und herzlich“ passiert ist.

Seit einigen Monaten veröffentlichen Pascal und Schwester Selina regelmäßig Comedy-Videos auf TikTok. Die „Hartz und herzlich“-Teilnehmer probieren sich auch in der Musikproduktion aus. Um zu überprüfen, ob die Familie mit ihren TikTok-Videos Geld verdient, müssen Petra und Pascal ihre Kontoauszüge der letzten Monate beim Amt vorlegen. (sik)