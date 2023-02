Heftiger Streit bei den Geissens – Carmen beschimpft Tochter Davina am Frühstückstisch

O-Saft-Fauxpas

Die Geissens sind in der neuen Staffel ihrer Show in der Slowakei unterwegs. Beim Frühstück sorgt ein Fauxpas für heftigen Streit am Tisch! Lesen Sie hier, was passiert ist:

Auf RTLZWEI nehmen einen die Geissens in neuen Folgen wieder mit in ihr Jetset-Leben. In den aktuellen Folgen ist die Millionärs-Familie immer noch in der Slowakei unterwegs, wo es schon viel zu erleben gab. Bei einem eigentlich entspannten Frühstück in der Slowakei hängt plötzlich der Familiensegen schief. Grund dafür ist ein Fauxpas von Tochter Davina, der Carmen zur Weißglut treibt. Die Mutter findet heftige Worte.

MANNHEIM24 berichtet, was den Streit am Esstisch bei den Geissens ausgelöst hat – und wie Carmen über Davina schimpft.

Die neue Staffel von „Die Geissens – Eine schrecklich glamouröse Familie“ führt Carmen, Davina, Shania und Roooobert auch nach Saint-Tropez, London und England. (dh)

