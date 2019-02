So etwas hat es noch nicht gegeben! Mannheimer Kandidat sorgt für TV-Sensation bei DSDS

Die DSDS-Jury um Pop-Titan Dieter Bohlen hat alles erlebt – zumindest fast! Bei der Folge am Samstagabend (16. Februar) sorgt Kandidat Jorgo Alatsas für eine echte Sensation!

Hamburg/Köln - Am Samstagabend (16. Februar) flimmert auf RTL die nächste Folge der Casting-Show „Deutschland sucht den Superstar“ über den Bildschirm. Neben gewohnt skurrilen Kandidaten dürfen sich die Zuschauer und die Jury um Dieter Bohlen, Xavier Naidoo, Pietro Lombardi und Oana Nechiti außerdem auf einen ganz besonderen DSDS-Moment freuen, der einmalig in der Geschichte der Castingshow ist, wie MANNHEIM24.de* berichtet.

Unglaublicher DSDS-Moment: Kandidat Jorgo sorgt für Sensation bei RTL-Castingshow

Als der 30-jährige Mannheimer Georgios „Jorgo“ Alatsas den Castingraum mit atemberaubender Hamburger Hafen-Kulisse im Hintergrund betritt, dürfte es bei dem geneigten RTL-Zuschauer Klick machen, denn der Kandidat ist kein unbeschriebenes (Rosen)Blatt: Bei „Die Bachelorette 2018“ Jorgo nämlich im vergangene Jahr um das Herz von Nadine Klein gekämpft. Am Ende fliegt er jedoch in der fünften Nacht der Rosen raus – und sorgt darauf für einen Mini-Eklat.

Und wie das Schicksal so spielt, hat der Mannheimer (lebt in Ludwigshafen) kurz darauf mit der 29-jährigen Bana aus Frankenthal die große Liebe gefunden. Und die beweist er ihr mit einer einmaligen Einlage – und das vor Dieter Bohlen und Co.!

DSDS 2019: Kandidat Jorgo macht Freundin Bana Heiratsantrag vor Jury um Dieter Bohlen

Als Jorgo vor Pop-Titan Dieter Bohlen von Freundin Bana schwärmt, will der natürlich sofort die schöne 29-Jährige kennenlernen. „Ist ja ein Mörderschuss, deine Freundin“, entfährt es Bohlen beim Anblick der hübschen Brünetten mit der wallenden Mähne.

Doch kurz danach wird es ernst für Jorgo, schließlich will er noch ein „Ja“ hören – jedoch nicht von der Jury! Denn nachdem er die Liebesschnulze „Hero“ von Enrique Iglesias geschmettert hat, greift er in seine Tasche und fällt plötzlich vor Bana auf die Knie, um die Frage aller Fragen zu stellen. Eine echte TV-Sensation, denn obwohl die Jury in den vergangenen zehn Staffeln von DSDS schon so ziemlich alles erlebt hat – einen Heiratsantrag gab es noch nie!

Einmaliger Moment bei „Deutschland sucht den Superstar“: Kandidat Jorge macht Freundin Hochzeitsantrag

Jurorin Oana Nechiti ist von Jorgos plötzlichem Kniefall ganz ergriffen, schlägt die Hände vor Rührung über dem Gesicht zusammen. Dieter Bohlen, Xavier Naidoo und Pietro Lombardi haben plötzlich ein riesiges Lächeln auf den Lippen und bangen mit dem Halb-Griechen mit.

Ob Jorgo am Ende als erster Kandidat in der „Deutschland sucht den Superstar“-Geschichte gleich fünf Mal ein „Ja“ bekommt, wird allerdings erst am Samstagabend (16. Februar) um 20:15 Uhr auf RTL verraten. Hier kannst Du die Sendung im Live-Stream sehen. Im Anschluss ist die komplette Folge auch bei TVNOW abrufbar.

