Helene Fischer bei Show vor ESC 2017: Heißer Auftritt auf der Reeperbahn

Hamburg - Heißer Auftritt auf der Reeperbahn. Helene Fischer hat bei der Show vor dem ESC 2017 in Hamburg zwei Lieder ihres neuen Albums präsentiert.

Alles wartet auf Levina - und dann kommt Helene Fischer und ist auf einmal der Star des Abends. Naja, zumindest kurzzeitig. Helene Fischer heizte bei der „Countdown für Kiew"- Party zum ESC 2017 auf dem Spielbudenplatz in Hamburg auch im strömenden Regen den Eurovision-Fans ein.

Sie hatte ihren Song „Nur mit Dir“ aus ihrem neuen Album „Helene Fischer“ mitgebracht. Auch im Regenschauer wippten die Fans auf der Reeperbahn unter ihren Regenschirmen und in ihren Regenponchos mit, als unsere Schlagerkönigin loslegte. Komplett in schwarz - mit Lederjacke und Lederhose - gab sie auf der Bühne Gas. Und wünschte natürlich aus Hamburg der deutschen ESC-Teilnehmerin Levina viel Erfolg. „„Wir drücken Levina die Daumen”, sagte Helene Fischer danach und betonte, dass sie „richtig Lust auf den ESC hat” und dafür „förmlich brennt”. Vermutlich war sie aber wohl in erster Linie gekommen, um ihr neues Album zu promoten. Das ist erst am Freitag erschienen und bei Amazon schon jetzt Bestseller Nummer 1 in der Kategorie „Musik-CDs & Vinyl“. War aber auch irgendwie erwartbar, denn jeder Fan will natürlich wissen, ober das neue Album „Helene Fischer“ den Megaseller „Farbenspiel“ übertrifft.

Ob ihr neues Album aber auch einen Mega-Hit wie „Atemlos“ bietet? Das wird der Chart-Erfolg zeigen. Neben „Nur mit Dir“ stellte Helene Fischer bei der „Countdown für Kiew"- Party zum ESC 2017 auch den Song „Achterbahn“ vor.

Interessant war auf jeden Fall Helene Fischers Halskette: Ein schwarzes Halsband mit an Kugeln befestigten Pinseln. Ach so: Bei der ESC-Party in Hamburg wurde natürlich auch Levina kurzzeitig aus Kiew zugeschaltet. Für viele Eurovision-Fans war aber der Auftritt unserer Schlagerkönigin ein Riesending, das der ESC 2017 erst noch toppen musste.

Twitter-User fordern: Helene Fischer zum ESC

Kein Wunder, dass etliche Twitter-User nach diesem Hammer-Auftritt forderten: Nächstes Jahr muss Helene Fischer für Deutschland zum ESC fahren!

Können wir nicht einfach das nächste Mal Helene Fischer schicken? #esc2017 — Sandra W. (@Skekkja) May 13, 2017

@_Helene_Fischer Helene nimm bitte nächstes Jahr teil bevor es zum Gerxit kommt — PrincessCindy89xoxo (@UNICORNSMOOTHIE) May 13, 2017

Wir sollten mal Helene Fischer hinschicken man kann sie hassen oder nicht aber sie singt wenigsten deutsch — Champion of bullshit (@San_chi) May 13, 2017

Jetzt mal ganz ohne Scherz: warum nicht Helene Fischer? Warum nicht? WARUM? #Esc2017 — Lia F. (@LiaRedviolet) May 13, 2017

