„Helene Fischer Show“ 2017: Alle Infos zu Gästen, Sendetermin und Live-Stream

Die „Helene Fischer Show“ ist auch an Weihnachten 2017 wieder zu sehen. Hier gibt‘s alle Infos zu Gästen, Tickets, Live-Stream und Sendetermin.

„Helene Fischer Show“ 2017 am 25. Dezember

Alle Jahre wieder, scheint das Motto der „Helene Fischer Show“ zu lauten. Seit sechs Jahren können die Deutschen noch immer nicht genug von der Schlagersängerin bekommen. Das bewies im vergangenen Jahr wieder die sensationelle Einschaltquote: 5,95 Millionen Menschen schauten zu. Keine Frage: Auch 2017 sendet das ZDF wieder seinen Quoten-Renner, die Weihnachtsshow mit Helene Fischer.

Die beliebte Blondine zeigt sich aber nicht nur zu dieser Zeit gerne in der Öffentlichkeit oder sorgt für Schlagzeilen und scheinbar unvergessliche Auftritte. Erst im Oktober staunte das Publikum bei einem Auftritt nicht schlecht, als Helene Fischer auf der Bühne einen ganzen Masskrug Bier in nur 26 Sekunden leerte, auch wenn diese Aktion bald so einige Zweifler auf den Plan rief.

Darüber hinaus schockierte sie bei der Bambi-Preisverleihung mit einem blutroten Auge, das vielen Fans große Sorgen bereitete. Trotz allem gab es an dem Abend für sie auch genug Grund zur Freude: Helene Fischer bekam einen Bambi in der Kategorie „Musik National“

Und dann auch noch das: Ihr Liebling Florian Silbereisen wird bei einem ihrer Konzerte ausgebuht - die Schlagersängerin hat es heuer auch wirklich nicht leicht.

Der Helene-Höhepunkt 2017 steht uns aber noch bevor: Wir können gespannt abwarten, welche Überraschungen Helene Fischer in der diesjährigen Weihnachtsshow für uns bereithält. Alle Infos rund um die Gäste der Helene Fischer Show 2017, den Sendetermin im TV und im Live-Stream haben wir für Sie zusammengefasst.

„Die Helene Fischer Show“ 2017: Das sind die Gäste

Auch im Jahr 2017 hat Schlager-Königin Helene Fischer wieder einige nationale und internationale Top-Stars in ihrer Show zu Gast. Mit ihnen wird die Blondine neu interpretierte Lieder vorstellen oder zum ersten Mal gemeinsam Duette performen.

Schon vor der Aufzeichnung der Show (diese fand in Düsseldorf am 9. und 10. Dezember statt) wurde bekannt: Helene Fischer wird zusammen mit Schauspieler Matthias Schweighöfer dessen Ballade „Durch den Sturm“ singen.

Folgende Gäste werden bei der Weihnachtsshow 2017 von Helene Fischer zu sehen sein:

Mit Vanessa Mai singt Helene Fischer in einem Jazz-Dance-Outfit ein Duett. Ein Video von der Aufzeichnung der Show in Düsseldorf, das im Netz aufgetaucht ist, dokumentiert, wie die beiden „Verdammt ich lieb‘ Dich“ von Matthias Reim interpretieren.

Für lustige Momente sorgt Moderatorin Barbara Schöneberger. Wie ein Youtube-Video zeigt, fordert sie Helene Fischer zu einem ganz besonderen Spiel heraus: Per Zufallsgenerator werden ein Interpret und ein Song ermittelt. Heraus kommt die Kombination „Sido“ und „Fuchs Du hast die Gans gestohlen“. Somit muss Helene das Kinderlied im Stil des Deutsch-Rappers interpretieren. Sie macht das auch mit typischen Hip-Hop-Phrasen wie „Digger“, „Was geht?“ und „Yo!“ Dann wird der Zufallsgenerator noch mal angeworfen. Ergebnis: Helene Fischer singt mit der Reibeisen-Stimme von „Tina Turner“ das Lied „Mein kleiner grüner Kaktus“.

Wie jedes Jahr gibt es auch in der „Helene Fischer Show“ 2017 eine Musical-Nummer. Diesmal





Max Giesinger

James Blunt

Die Höhner

Barbara Schöneberger

Stephanie Stumph

The Kelly Family

Alexander Klaws

Santiano

The Baseballs

Das Ensemble des Musicals „Tanz der Vampire“



Die Gästeliste zeigt sich - wie auch in den Jahren davor - vielseitig: Für jede Generation scheint das Passende dabei zu sein. Denn von besonderer Bedeutung für junge Leute könnte James Blunt oder Max Giesinger sein, wohingegen sich die ältere Generation beispielsweise auch über Die Höhner oder The Kelly Family freuen wird.

Helene Fischer Show 2017: Nashville-Stars zu Gast

Ein Video der Aufzeichnung dokumentiert auch, wie Helene Fischer den Fans in Düsseldorf etwas Privates verrät: Sie und Florian, so erzählt Helene, seien absolute Fans der US-Serie „Nashville“. „Ich habe mit Florian ein kleines Ritual: Wir schauen uns tatsächlich jede einzelne Folge zusammen an. Und ausschließlich nur zusammen an. Bei vier Staffeln habe ich bereits mitgefiebert. Die fünfte ist mittlerweile schon längst erhältlich, aber wir haben es leider noch nicht geschafft, das im ganzen Vorweihnachts-Stress aufzuholen. Aber wir haben uns das für die Feiertage aufgehoben. Wir werden dann fleißig nachkucken und ich freue mich schon sehr darauf.“

Und dann holt sich Helene Fischer noch zwei ganz besondere Gäste auf die Bühne: Die Nashville-Stars Clare Bowen und Charles Esten. Die beiden Stars aus Helenes und Florians Lieblings-Serie performen zuerst einen eigenen Song, dann singen sie gemeinsam mit der Schlagerkönigin das Lied "Telescope/Dieser Blick".

Auf ihrem Instagram-Account hat Clare Bowen bereits ein Foto aus der „Helene Fischer Show“ 2017 gepostet.

Throwback. Can’t wait to raise the roof with @helenefischer tonight! ✨ #Düsseldorf Cindy ✨ Ein Beitrag geteilt von Clare Bowen (@clarembee) am 9. Dez 2017 um 5:38 Uhr

„Die Helene Fischer Show“ 2017 am ersten Weihnachtsfeiertag: Der Sendetermin im ZDF

Auch 2017 ist der Sendetermin der Weihnachtsshow derselbe wie in den Jahren zuvor. Die treuen Fans von Helene Fischer kennen ihn deshalb bereits auswendig: Es ist der 25. Dezember, an dem „Die Helene Fischer Show“ im ZDF ausgestrahlt wird. Um 20.15 Uhr geht das Spektakel los: Die Schlagersängerin wird wie gewohnt gemeinsam mit Gästen (dazu später noch mehr) Lieder singen, tanzen und voraussichtlich wie gewohnt aufregende und knappe Outfits tragen.

Ein weitere Sender, in dem „Die Helene Fischer Show“ ebenfalls ausgestrahlt wird, ist ORF 2. Der Ausstrahlungstermin ist derselbe wie in Deutschland. Auch auf ORF 2 kann am 25. Dezember ab 20:15 Uhr die Sendung mitverfolgt werden.

Zudem wird die Show um 20.15 Uhr auch beim Schweizer Sender SRF 1 zu sehen sein.

„Die Helene Fischer Show“ 2017 im Live-Stream des ZDF oder in der ZDF-Mediathek

Wer am ersten Weihnachtsfeiertag nicht die Zeit findet, die „Helene Fischer Show“ im Fernsehen anzuschauen (man ist ja vielleicht bei der Verwandtschaft eingeladen), dem stehen noch andere Möglichkeiten zur Verfügung, den besonderen Abend der Schlagersängerin mitzuverfolgen.

Eine Möglichkeit wäre der Live-Stream im Internet, falls man gerade nicht daheim ist oder kein Fernseher frei ist. Dafür bietet das ZDF einen Live-Stream der Sendung an. Diesen kann man über den Webbrowser auf jedem Rechner, Laptop, Tablet oder Smartphone schauen.

Wer erst nach dem ersten Weihnachtsfeiertag Zeit für die Show hat, kann die Wiederholung auch ganz gemütlich in der ZDF-Mediathek auf dem Laptop, Computer, Smartphone oder Tablet nachschauen. Auch die Mediathek kann man über den Browser schauen.

Speziell das Streaming auf mobilen Endgeräten (also Smartphone oder Tablet) gibt es aber auch eine kostenfreie App des ZDF, mit welcher man den Live-Stream sehen zur „Helene Fischer Show“ sehen kann. Die App ist erhältlich bei Google Play und im iTunes Store.

„Die Helene Fischer Show“ 2017 im Live-Stream des ORF

Natürlich bietet auch der Österreichische Rundfunk einen Live-stream zur „Helene Fischer Show“ 2017. Den Livestream von ORF 2 können Sie im Netz abrufen. Für das Streaming auf mobilen Endgeräten kann man die ORF TVthek zudem im Google Play Store oder im iTunes-Store herunterladen.

Allerdings zeigt der ORF im Ausland nur ausgewählte Sendungen im Livestream. Wie Sie diese Hürde umgehen, verraten wir Ihnen weiter unten.

„Die Helene Fischer Show“ 2017 im Live-Stream des SRF

Auch der Schweizer SRF bietet in seiner Mediathek einen Live-Stream der „Helene Fischer Show“ 2017.

Für das Streaming auf mobilen Endegräten gibt es die kostenlose App „Play SRF“. Diese bietet den Livestream der „Helene Fischer Show“ 2017. Nutzer von Apple-Geräten können die kostenlose App bei iTunes herunterladen, Android-Nutzer finden die App zum Download im Google Play Store.

“Helene Fischer Show“ 2017: Ausländische Livestreams zur Sendung bei uns eigentlich nicht empfangbar, aber...

Die Livestreams von ORF und SRF zur „Helene Fischer Show sind ausschließlich in Österreich bzw. der Schweiz zu empfangen. Heißt also: Wer den Livestream in Deutschland anklickt, wird geblockt. Das hat rechtliche Gründe: Denn in Deutschland haben andere Sender die Übertragungsrechte an der „Helene Fischer Show“. Und die bieten eigene Livestreams an.

Über die IP-Adresse erkennen die Betreiber der Livestreams von ORF und SRF, aus welchem Land ein User kommt. "Geoblocking" lautet der Fachausdruck für diese Ländersperren. Im Netz findet man aber schon nach kurzer Recherche heraus, wie viele Fußballfans heute dieses Geoblocking umgehen.

Der Trick ist das Einrichten eines sogenannten VPN (Virtual Private Network). Das ermöglicht unter anderem der Dienst Hotspot Shield. Dieser Dienst weist dem User eine IP-Adresse aus demjenigen Land zu, aus dem der Live-Stream übertragen wird. Im Fall der „Helene Fischer Show“ 2017 verwendet man in Deutschland logischerweise eine österreichische bzw. eine Schweizer IP-Adresse. Andere beliebte Dienste, die das Geoblocking umgehen: IPVanish, vyprVPN oder Hide My Ass.

Wer einen Live-Stream von ORF oder SRF zur „Helene Fischer Show“ 2017 auf dem Smartphone oder Tablet sehen möchte: Mit so genannten Proxy-Apps lässt sich die IP-Sperre auch auf mobilen Endgeräten umgehen. Zu den beliebtesten Diensten, die solche Streams freischalten, gehören VPN One Click, Proxy Droid oder Faceless.

Falls Sie sich nun fragen, wie legal das Ganze ist: Juristisch bewegt man sich dabei in einer Grauzone. tz.de hat bereits zusammengefasst, wie ein Rechtsanwalt das Umgehen des Geoblockings aus juristischer Sicht beurteilt.

