Teurer als „Game of Thrones“: Amazons „Herr der Ringe“-Serie wird die teuerste der Welt

Amazons „Der Herr der Ringe“-Serie hat für die 1. Staffel ein Rekordbudget erhalten, womit sie jetzt schon als teuerste Serie der Welt gilt.

Dank Streamingdiensten wie Netflix, Amazon Prime und Co.* sind Serien so gefragt wie nie zuvor. Die Unternehmen schrecken daher nicht davor zurück, viel Geld in neue Produktionen und Staffeln zu stecken. So ließ sich HBO für „Game of Thrones“ mehrere Millionen pro Episode kosten. Derweil investiert Disney enorm hohe Beträge in die Marvel- und „Star Wars“-Serien, die für den hauseigenen Streamingdienst Disney+ produziert werden. Doch die Produktionskosten der neuen „Der Herr der Ringe“-Serie auf Amazon Prime Video stellt alles in den Schatten.

„Herr der Ringe“-Serie von Amazon wird die teuerste der Welt

+ Amazons „Der Herr der Ringe“-Serie wird die bislang teuerste der Welt. © New Line Cinema/imago-images

Es war eine ziemlich überraschende Nachricht, dass Amazon sich die Rechte an „Der Herr der Ringe“ gesichert hat, um eine Serie zu produzieren. Mehreren Quellen zufolge, darunter The Hollywood Reporter, wird allein die erste Staffel ganze 465 Millionen US-Dollar kosten. Dies habe Stuart Nash, Neuseelands Minister für wirtschaftliche Entwicklung und Tourismus bestätigt. „Das wird die größte Fernsehserie sein, die jemals produziert wurde,“ so Nash. Zum Vergleich: HBO gab durchschnittlich jeweils etwa 100 Millionen US-Dollar für die Staffeln von „Game of Thrones aus“.

Amazon Studios soll die Rechte Schätzungen zufolge 2017 ursprünglich für rund 250 Millionen US-Dollar erworben haben. Geplant sei, fünf Staffeln in Neuseeland zu drehen und möglicherweise ein zusätzliches Spinoff.

„Herr der Ringe“-Serie von Amazon wird vermutlich anders heißen

Amazons Serie spielt im zweiten Zeitalter Mittelerdes lange vor den Ereignissen von „Der Herr der Ringe“ und „Der Hobbit“, weshalb der Titel wahrscheinlich anders lauten wird. Ansonsten sind noch nicht viele Details zur Handlung bekannt. Laut der offiziellen Beschreibung werden neben neuen Charakteren auch bekannte Figuren zu sehen sein, darunter Galadriel – diese wird allerdings nicht wie in den Filmen von Cate Blanchett dargestellt, sondern von Morfydd Clark. Welche weiteren Darsteller in der Serie mitspielen, hat Amazon bereits vor einer Weile verraten.

Doch wann erscheint die neue „Herr der Ringe“-Serie? Ursprünglich hieß es, dass die erste Staffel 2021 bei Amazon Prime Video erscheinen soll. Allerdings hat das Unternehmen bislang noch keinen Veröffentlichungstermin genannt. Spätestens 2022 dürfte es aber soweit sein. (ök) *tz.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.

