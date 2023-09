Mitten in der SOKO-Folge: Darum schossen am Freitagabend um 21:44 Uhr die ZDF-Quoten in die Höhe

Von: Lukas Einkammerer

Am Freitagabend lief im ZDF eine neue Folge von „SOKO Leipzig“. Zwar konnte das Format von Anfang an starke Zuschauerzahlen verzeichnen – vor allem um 21:44 Uhr wuchs das Publikum aber enorm …

Mainz – Mit den zahlreichen Versionen und Ablegern des Krimiformates „SOKO“, das seit dem 2. Januar 1978 über die Bildschirme flimmert, feiert das ZDF stets große Quotenerfolge. Egal ob die Ermittlerteams aus Leipzig, Köln, München oder Wismar – Millionen Fernsehende fiebern bei jeder neuen Ausgabe mit. In der Episode vom Freitagabend (8. September) nahm das Interesse vor allem um 21:44 Uhr plötzlich drastisch zu. Woran könnte das gelegen haben?

Keine Lust auf ARD und ProSieben? ZDF-Publikum wuchs am Freitagabend um 21:44 Uhr enorm

Seit 2001 decken Melanie Marschke (53) und Marco Girnth (53) als Kriminalhauptkommissarin Ina Zimmermann und Kriminaloberkommissar Jan Maybach bei „SOKO Leipzig“ brenzlige Fälle auf. Seit dem 1. September zeigt das ZDF die bereits 24. Staffel des „SOKO München“-Ablegers und am Freitagabend stand mit „Zaubermittel“ ein besonders hartnäckiger Mordfall an: Der Student Erik wurde vor einer Disco erwürgt.

Bei den Zuschauern schien das Ganze abermals sehr gut anzukommen, denn wie der DWDL-Zahlenzentrale zu entnehmen ist, schnitt „SOKO Leipzig“ mit 3,99 Millionen Zuschauern und einem Marktanteil von 19,1 Prozent als zweitstärkstes Format des Tages ab, nur knapp hinter dem sendereigenen „Mordsschwestern“, das 4,47 Millionen Interessenten für sich begeistern konnte.

Wie aus den AdScanner Insights bei dwdl.de hervorgeht, hielt sich „SOKO Leipzig“ vom Sendestart um 21:14 Uhr an als meistgesehene Sendung des Abends, um 21:44 Uhr schossen die Zahlen dann aber urplötzlich nochmals in die Höhe. Fast zeitgleich fielen die Quoten in der ARD und bei ProSieben deutlich ab – es scheint also ganz so, als wäre das Publikum statt den finalen Minuten von „Praxis mit Meerblick“ und der anschließenden „Tagesschau“ im Ersten sowie dem Bond-Klassiker „GoldenEye“ eher in Krimistimmung gewesen.

Nach „SOKO Leipzig“: ZDF-Publikum nahm am Freitagabend um 21:59 Uhr auf einmal stark ab

So beliebt „SOKO Leipzig“ und das vorangehende „Mordsschwestern“ am Freitagabend auch waren, um 21:59 Uhr stürzten die Zuschauerzahlen im ZDF in die Tiefe. Statt dem „heute-journal“ schienen etliche Fernsehende also entweder die Geräte ganz ausgemacht oder zu den privaten Sendern gewechselt zu haben. Ab 23:04 Uhr musste der Sender mit Sitz in Mainz den Spitzenplatz auf dem Siegerpodest dann räumen und der ARD und einer Wiederholung der Bremer „Tatort“-Folge „Und immer gewinnt die Nacht“ den Vortritt lassen.

