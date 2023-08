Hollywood-Streik: Diese US-Serien haben eine Drehgenehmigung

Von: Bjarne Bock

Die Serien „When Calls the Heart“, „The Chosen“ und „Tehran“ © Hallmark Channel/VidAngel/Apple TV+

Nur eine Handvoll US-Serien darf in Streikzeiten weiterdrehen. Welche Formate sind das und warum gilt für sie eine Ausnahmeregelung? Auch einige Filmprojekte stehen auf der Liste.

Aus dem Autorenstreik, der mittlerweile mehr als 100 Tage andauert, wurde Mitte Juli durch den zusätzlichen Arbeitskampf der Schauspielgewerkschaft SAG-AFTRA ein genereller Hollywood-Streik. Seitdem stehen alle Dreharbeiten in der Traumfabrik still. Die US-Sender und -Streamer müssen ihren frischen Content also erst mal aus dem Ausland importieren.

Bestes Beispiel: Das HBO-Fantasyserien-Epos „House of the Dragon“, das mit seinem hauptsächlich britischen Cast weiterarbeiten darf. Doch auch auf amerikanischem Boden gibt es ein paar Sonderfälle. Welche US-Serien trotz des Hollywoodstreiks weiterdrehen dürfen und wie die Ausnahmen zustande kommen, lesen Sie bei Serienjunkies.de (Bjarne Bock)