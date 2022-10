„House of the Dragon“: Erste Bilder des großen Staffelfinales

Rhaenyra (Emma D‘Arcy) und Daemon (Matt Smith) in der Serie „House of the Dragon“ © Ollie Upton/ HBO

Das Staffelfinale von „House of the Dragon“ steht kurz bevor: Neue Vorschaubilder zeigen, wie Rhaenyra und Daemon auf den Hochverrat in King‘s Landing reagieren.

Was wird der erste Schritt der Schwarzen im Tanz der Drachen sein? Am Sonntag, den 23. Oktober läuft bei HBO das erste Staffelfinale der neuen Fantasyserie „House of the Dragon“. Der Titel der Episode lautet „The Black Queen“ (zu Deutsch: „Die Schwarze Königin“). Nachdem bereits der offizielle Trailer veröffentlicht wurde, gibt es nun noch ein paar Vorschaubilder zu sehen. Im Zentrum steht natürlich die um den Eisernen Thron betrogene Kronprinzessin Rhaenyra (Emma D‘Arcy), die in Dragonstone quasi als Letzte erfährt, dass ihr Vater Viserys (Paddy Considine) tot ist.

Auf den Bildern kann man auch sehen, wie sich Daemon (Matt Smith) erneut ins Innere des Dragonmont wagt, um vielleicht noch ein paar weitere Feuerbestien für Rhaenyra zu gewinnen. Weitere Bilder und was sie über das Staffelfinale verraten, sehen Sie bei Serienjunkies.de. (Bjarne Bock)