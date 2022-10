House of the Dragon: Wer spielt Harrold Westerling?

Teilen

Graham McTavish in „House of the Dragon“ und in „Outlander“ © Ollie Upton/HBO, Starz

Historisch wirkende Kostüme stehen ihm außergewöhnlich gut. Daher wird der schottische Darsteller Graham McTavish auch gerne für diese Projekte besetzt. Welche anderen großen Fantasy-Franchises beehrte er vor „House of the Dragon“?

In der „Game of Thrones“-Nachfolgeserie „House of the Dragon“ (hier die Kritik der achten Episode) gibt es zahlreiche bekannte Darsteller in der zweiten Reihe. Einer davon ist Graham McTavish. Der schottische Darsteller hat eine lange und erfolgreiche Karriere vorzuweisen, sein Gesicht kennen die meisten aus mehreren großen Produktionen. In „HotD“ verleiht er einem Nebencharakter eine gehörige Portion Charisma.

„House of the Dragon“: Daher kennen Sie den Cast Fotostrecke ansehen

Seit Mitte der 1980er steht er vor der Kamera und auf den Brettern, die die Welt bedeuten. Zahlreiche Rollen in Film und Fernsehen später weckte Graham McTavish die Aufmerksamkeit zahlreicher Serienjunkies durch eine Rolle in der Erfolgsserie „Prison Break“, in der er 2008 als Ferguson zu sehen war. Er ist ein Agent der Company, von der er den Auftrag bekommt, Scylla zurückzuholen. Welche großen Rollen er seitdem übernommen hat, lesen Sie bei Serienjunkies.de. (Loryn Pörschke-Karimi)