House of the Dragon: Serienjunkies-Podcast zu Folge 6 „Die Prinzessin und die Königin“

Emma D‘Arcy als neue Rhaenyra Targaryen und John MacMillan als Laenor in der Folge „Die Prinzessin und die Königin“ von „House of the Dragon“ © HBO

Ein Zeitsprung, neue Gesichter und sehr viel mehr Kinder erfüllen die sechste Episode mit dem Titel „Die Prinzessin und die Königin“ von „House of the Dragon“. Doch was verheißungsvoll klingt, kann in Westeros das Todesurteil bedeuten. Ist der Podcast eher Team Grün oder Team Schwarz?

„House of the Dragon“ unternimmt nach der ersten Staffelhälfte einen gewaltigen Zeitsprung nach vorne, verpasst der Hälfte der Figuren ältere Gesichter - wobei u.a. die Rollen der Youngsters Alcock und Carey von anderen Schauspielerinnen übernommen werden - und eröffnet endlich die erweiterte Drachen-Menagerie. Falls Euch das zu viel Veränderung ist, keine Sorge: Alle sind immer noch gewohnt garstig zueinander und hey, sogar der längst totgesagte König lebt noch! Mit seinem alten Gesicht sogar! Da reden die drei drüber: die Hanna, der Bjarne und der Mario - im Serienjunkies-Podcast. Long may they ramble.

0:00:00 Cast & Kameramann

0:02:50 Intro

0:06:00 Die Geburt

0:09:00 Neucasts & Viserys

0:16:00 Das Blut der Targaryen

0:24:00 Dragon Pit & Kids

0:32:00 Criston & Alicent

0:37:00 Aegon & Fenster

0:41:00 Der Schwertkampf

0:49:00 Daemon & Laena

0:56:00 Die Strongs & Alicent

1:02:00 R + H + C + Feedback

1:13:00 Ist Rhaenyra gay?

Ganze Folge bei Serienjunkies.de anhören. (Hanna Huge)