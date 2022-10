House of the Dragon: Wer spielt Alicent Hightower?

HotD-Darsteller-News

+ © Ollie Upton/HBO, 3311 Productions Olivia Cooke in „House of the Dragon“ und in „Naked Singularity“ © Ollie Upton/HBO, 3311 Productions

Einige Figuren wurden mit der sechsten Episode neu besetzt. Zu diesen Gewinnerinnen des Zeitsprungs in der Serie „House of the Dragon“ gehört auch Olivia Cooke, die nun Königin Alicent mimen darf.

Königin Alicent hat in der sechsten Episode der Serie „House of the Dragon“ ihre Stimme gefunden. Gegen ihren gebrechlichen Ehemann und ihre widerspenstige Stieftochter, die einst ihre beste Freundin war, kann sie sich gut behaupten. Dargestellt wird Alicent Hightower nun nicht mehr von Emily Carey, sondern nach dem Zeitsprung von Olivia Cooke.

Die hat sich seit ihrer Kindheit auf eine Karriere in der Schauspielerei vorbereitet. 2013 ergattert sie die Hauptrolle der Emma Decody in der Serie „Bates Motel“, die sie bis zum Serienfinale 2017 innehatte .Doch auch in jüngerer Vergangenheit ist sie gut beschäftigt. Wo Olivia Cooke überall zu sehen ist, lesen Sie bei Serienjunkies.de. (Nadja Spielvogel)