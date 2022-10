House of the Dragon: Wer spielt Grand Master Mellos?

David Horovitch in „House of the Dragon“ und in „Miss Marple - Mord im Pfarrhaus“ © Ollie Upton/HBO, BBC

Der 77-jährige Darsteller David Horovitch steht seit den 1970er Jahren vor der Kamera. Nun zeigt er sich in der Serie „House of the Dragon“ von seiner mysteriösen Seite als Grand Master Mellos.

Das Amt des Grand Maester ist im „Game of Thrones“-Universum ein wichtiges. In der Serie „House of the Dragon“ wird es von Mellos ausgeführt. Er sitzt im Kleinen Rat des Königs und dient selbem als treuer und erfahrener Berater. Auch Darsteller David Horovitch könnte seinen jüngeren Schauspielkollegen in „House of the Dragon“ sicher den einen oder anderen Ratschlag erteilen nach vierzig Jahren im Showbusiness.

Der britische Darsteller ist in seiner Heimat ein bekanntes und oft auf der Mattscheibe gesehenes Gesicht. Er gehörte zum Stammcast zahlreicher britischer Serien, darunter „Der Prinzregent“ und „Just William“. Einem größeren Publikum wurde er bekannt als er 1984 die Rolle des Detective Inspector Slack in der ersten Miss-Marple-Produktion der BBC an Land ziehen konnte. Welche weiteren Rollen er in seiner Karriere übernommen hat und aus welchem Disney-Film man ihn kennen könnte, lesen Sie bei Serienjunkies.de. (Loryn Pörschke-Karimi)