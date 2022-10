House of the Dragon: Schauspieler von Aegon Targaryen Stiefsohn eines Leinwand-Stars

Ty Tennant in „House of the Dragon“ und in „War of the Worlds“ © Ollie Upton/HBO, Canal+

Der Name Tennant mag einigen House-of-the-Dragon-Zuschauern bekannt vorkommen und tatsächlich kann sich der 20-jährige Ty Tennant Schauspieltipps aus der engeren Familie holen. Auch wenn der britische Newcomer noch am Anfang seiner Karriere steht, hat er bereits vor seiner Rolle als Aegon dementsprechende Erfahrungen sammeln können.

Aegon Targaryen ist der Sohn von König Viserys I (Paddy Considine) und dessen zweiter Ehefrau Alicent Hightower (Olivia Cooke). Mit seiner Halbschwester Rhaenyra Targaryen (Emma D‘Arcy) konkurriert er seit dem ersten großen Zeitsprung in der sechsten Episode der Serie „House of the Dragon“ um den Thron.

Darsteller Ty Tennant ist mit seinen 20 Jahren noch am Anfang seiner Karriere. Doch das Showbusiness kennt er schon lange, schließlich ist er der Stiefsohn des britischen Schauspielstars und ehemaligen „Doctor-Who“-Darstellers David Tennant. Seine erste Kinorolle hatte er in einem Film, der zum Konkurrenz-Franchise seines aktuellen Arbeitgebers gehört... Um welchen Film es sich dabei handelt, lesen Sie bei Serienjunkies.de. (Nadja Spielvogel)