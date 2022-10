House of the Dragon: Wer spielt Lord Caswell?

Paul Hickey in „House of the Dragon“ und in „Red Rock“ © Ollie Upton/ HBO/ Virgin Media One

In der Fantasyserie „House of the Dragon“ wimmelt es von Nebenfiguren, die vielleicht nicht allzu oft auftauchen, jedoch einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Auch Lord Caswell aus dem Team Rhaenyra ist so jemand. Woher kennt man dessen irischen Darsteller Paul Hickey bereits?

Lord Allun Caswell aus der Serie „House of the Dragon“ ist der Lord von Bitterbridge und steht dem Haus Caswell vor. Er steht loyal hinter der von König Viserys (Paddy Considine) ausgewählten Thronerbin, Prinzessin Rhaenyra (Emma D‘Arcy) und bringt sich selbst damit in Lebensgefahr.

Darsteller Paul Hickey muss soweit nicht gehen. Seine Karriere läuft für den gebürtigen Dubliner von Beginn an solide. Seit 1994 steht er vor der Kamera und ist in den folgenden Jahren in diversen Serien und Filmen in kleinen Rollen dabei. 1997 sieht man ihn in „Heirat nicht ausgeschlossen“, 1998 folgt die Romanadaption „The American“. Neben Ewan McGregor spielt er 2000 in „Nora“, einem Film über den Schriftsteller James Joyce. Welche Rollen auch in der Serienwelt Paul Hickey bereits inne hatte, lesen Sie bei Serienjunkies.de. (Nadja Spielvogel)