House of the Dragon: Wer spielt Rickon Stark?

Rickon Stark ist in „House of the Dragon“ der Chef des Hauses Stark. Gespielt wird er von David Hounslow, der sonst hauptsächlich als Theaterschauspieler tätig ist. Doch so manches Engagement führte ihn auch auf die Mattscheibe.

David Hounslow ist in der Serie „House of the Dragon“ als Rickon Stark mit dabei, Lord von Winterfell und das Oberhaupt des Hauses Stark während der Herrschaft von König Viserys I. Targaryen (Paddy Considine).

Der Schauspieler steht regelmäßig auf britischen Theaterbühnen. Doch auch vor den Film- und Fernsehkameras kann man ihn immer wieder in Nebenrollen sehen - und das auffällig häufig als Polizist. Nach einigen Gastrollen in britischen Fernsehserien ist Hounslow 1997 im BBC-Dreiteiler „Turning World“ neben Parminda Nagra als Krankenpfleger zu sehen. In jüngerer Vergangenheit hat er sein Talent in einigen namhaften Produktionen unter Beweis gestellt. Welche das sind, lesen Sie bei Serienjunkies.de. (Nadja Spielvogel)