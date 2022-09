House of the Dragon: Wer spielt Ser Otto Hightower?

Rhys Ifans als Ser Otto Hightower in House of the Dragon und als Gubby in der Serie Temple © Ollie Upton/HBO, Sky 1 UK

In der neuen Serie House of the Dragon wird Ser Otto Hightower vom walisischen Schauspieler Rhys Ifans dargestellt. Woher Ihr den kennen könntet, lest Ihr hier.

Mit Beginn der Serie „House of the Dragon“ haben wir unter anderem auch Ser Otto Hightower und seine Tochter Alicent kennen gelernt. Hinter dem listigen Berater steckt der Darsteller Rhys Ifans, der sich schon vor langem einen Namen in Hollywood gemacht hat.

Welche Figur spielt Rhys Ifans in House of the Dragon?

Der schlaue Otto Hightower war ein Ritter aus dem Hause Hightower, der drei Königen als Hand des Königs diente. In HotD steht er in den Diensten von Viserys I, zu dem er seine Tochter Alicent schickt um den Monarchen zu trösten nachdem dessen Frau verstorben ist. Derartige Ideen würden dem Darsteller wohl kaum kommen. Rhys Ifans startet mit der Schauspielerei bereits während seiner Schulzeit. Doch sein Gesicht wird 1999 schlagartig weltweit bekannt als er in der Liebeskomödie „Notting Hill“ Hugh Grants chaotischen Mitbewohner Spike spielt. Rhys Ifans ist von nun an schwer beschäftigt und dreht mehrere Filme pro Jahr. In welchen Blockbustern der Darsteller mitgewirkt hat und woher man ihn auch in der Serienwelt kennt, lest Ihr bei Serienjunkies.de. (Nadja Spielvogel)