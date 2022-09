House of the Dragon: Wer spielt Viserys I Targaryen?

Paddy Considine als König Viserys I in House of the Dragon und als John Hughes in der Serie Peaky Blinders © Ollie Upton/HBO, BBC

Er ist der fünfte König aus der Targaryen-Reihe, der es sich auf dem Eisernen Thron gemütlich machen durfte. In der neuen Serie House of the Dragon wird Viserys I von Paddy Considine dargestellt. Woher Ihr diesen kennen könntet, lest Ihr hier.

Als wir in der neuen Serie aus dem Game-of-Thrones-Universum, „House of the Dragon“, ankommen, hat ein Mann die Macht in der Hand, Viserys I Targaryen. Der König-Darsteller Paddy Considine ist in Serienkreisen alles andere als ein unbeschriebenes Blatt.

Welche Figur spielt Paddy Considine in House of the Dragon?

Viserys I Targaryen regierte von 103 AC bis 129 AC. Er folgte seinem Großvater auf den Thron, dem alten König Jaehaerys I., dessen friedliche Regentschaft er fortsetzt. Doch auch die Saat des Bürgerkrieges, der als Dance of the Dragons in die Geschichtsbücher eingehen wird, wirft seine Schatten voraus. Er ist zweimal verheiratet. Zu Beginn der neuen Fantasyserie muss er mit dem schmerzhaften Verlust seiner ersten Frau Aemma Arryn umgehen. Auch der Traum von einem männlichen Nachfolger platzt recht früh in der Pilotepisode. Daraufhin entscheidet sich Viserys dazu, seine Tochter zur Nachfolgerin aufzubauen. Solche schweren Entscheidungen muss der Darsteller Paddy Considine wohl bisher nicht treffen. Der 48-jährige Brite irischer Herkunft, Patrick George Considine, genannt Paddy, hat sich als Schauspieler, Regisseur und Drehbuchutor einen Namen gemacht. Zu Bekanntheit gelangte er in den 2000ern mit einer Reihe von Independentfilmen, darunter der Psycho-Thriller „Dead Man‘s Shoes“.

Sein komödiantisches Talent zeigte er hingegen als DS Andy Wainwright in „Hot Fuzz“. In den 2010ern entdeckte er zunehmend auch die Serienlandschaft als Betätigungsfeld für sich. In welchen Erfolgsserien der Darsteller mitgewirkt hat, lest Ihr bei Serienjunkies.de (Loryn Pörschke-Karimi)