House of the Dragon: Wir erleuchten den Weg - Serienjunkies-Podcast zu Folge 5

Alicent Hightower (Emily Carey) in der „House of the Dragon“-Episode „Wir erleuchten den Weg“ © HBO

Hochzeiten in Westeros sind eine gefährliche Angelegenheit. Das Podcast-Team hat eine der begehrten Einladungen ergattern können und bespricht die fünfte Episode von House of the Dragon mit dem Titel „We Light the Way“ aka „Wir erleuchten den Weg“. In King‘s Landing läuten die Hochzeitsglocken. Thronerbin Rhaenyra (Emma D‘Arcy) soll mit Laenor (John MacMillan), dem ältesten Sohn aus dem Hause Velaryon vermählt werden. Eigentlich ein genialer Schachtzug für den König Viserys (Paddy Considine), wären da nicht diverse Intrigen an seinem Hof zugange...

Was hat zum Beispiel die Liebschaft seiner Tochter mit einem Ritter der Garde (Fabien Frankel) für Folgen, speziell wenn dieser einen weiteren Schwur brechen möchte? Haben die Mitglieder des Hauses Royce Grund zur Annahme, dass Prinz Daemon (Matt Smith) den Tod ihrer Erben zu verantworten hat? Findet die Königin Alicent (Olivia Cooke) nicht nur einen, sondern gleich zwei neue Verbündete am Hofe? Und wie erfreut ist ihr Gemahl, dass sie in einem grünen Kleid zu spät zur Hochzeit erscheint? Hanna, Bjarne und Mario haben den Feierlichkeiten in der Episode „Wir erleuchten den Weg“ beigewohnt... Die ganze Folge bei Serienjunkies.de anhören. (Hanna Huge)

Das Hochzeitsprogramm:

0:00:00 Feedback

0:07:00 Cast & Crew

0:09:00 Gedenken an Rhea Royce

0:15:00 High Tide

0:22:30 Ist Rhaenyra gay?

0:27:30 Ist Criston naiv?

0:31:00 Alicent & Otto

0:35:00 Alicent & Larys

0:43:00 Viserys & Lionel

0:46:00 Die Hochzeit

0:57:30 Criston & Joffrey

1:12:00 Feedback