How I Met Your Father: Welcher Star aus der Mutterserie ist in Staffel 2 zu sehen?

Das Ensemble von How I Met Your Father © Hulu/Walt Disney

How I Met Your Father und How I Met Your Mother spielen in der gleichen Welt. Das wird in der zweiten Staffel noch viel mehr betont. Nun tauchte ein weiteres bekanntes Gesicht erneut auf. Um wen handelt es sich?

Die Verbindungen zwischen „How I Met Your Father“ und „How I Met Your Mother“ werden immer größer. Nun tauchte bereits die sechste Figur aus „HIMYM“ im Nachfolger auf. Es handelt sich um Sandy Rivers (Alexis Denisof, „Angelt“). In der jüngsten Episode ist der schmierige Nachrichtensprecher wieder in Erscheinung getreten und hat verraten, dass er seine frühere Position bei World Wide News wegen „unbewiesenen Anschuldigungen“ verloren hätte.

Denisof, der im wahren Leben mit Alyson Hannigan aka Lily aus „HIMYM“ und Willow aus „Buffy“ verheiratet ist, hatte seinen ersten Auftritt schon in Season 1 der Mutterserie, wo er als Co-Anchor von Robin bei Metro News 1 vorgestellt wurde. In Staffel sechs kehrte er zurück und in Staffel neun deutete Ted bereits an, dass sein Fehlverhalten ihm irgendwann zum Verhängnis werden würde und seinen Job in Amerika kostet. Der Zeitpunkt dafür blieb jedoch offen und so kam es nun zum Comeback - ehe er irgendwann in Russland arbeiten muss. Weitere Infos zur neuen Staffel der Serie lesen Sie bei Serienjunkies.de. (Adam Arndt)