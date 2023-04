How To Be a Bookie: Charlie Sheen und arbeitet wieder mit Macher von Two and A Half men zusammen

Charlie Sheen in „Anger Management“ © FX

Einst feierten Charlie Sheen und Chuck Lorre bei „Two and a Half Men“ große Erfolge. Dann kam die Eskalation. Nun könnten die beiden für HBO Max wieder zusammenfinden und zwar bei der Comedy „How to be a Bookie“.

„Winning?“ Einst war „Two and a Half Men“ eine der erfolgreichsten Sitcoms der USA, dann kam es zum großen Fehlverhaltensmarathon von Charlie Sheen und 2011 trennte man sich von Onkel Charlie. Damals wurde er nach acht Staffeln von Ashton Kutcher als neue Figur ersetzt. Nun rund ein Dutzend Jahre später könnte es zumindest zur Versöhnung von Produzent Chuck Lorre und Sheen kommen.

Deadline meldet, dass Sheen eine wiederkehrende Gastrolle in der neuen Single-Kamera-Comedy „How to Be a Bookie“ übernehmen soll, die Lorre („The Big Bang Theory“) zusammen mit mit Nick Bakay („Mom“, „Young Sheldon“) als Drehbuchschreiber betreut. Die Hauptrolle spielt derweil Sebastian Maniscalco. Acht Episoden davon wurden im Oktober von HBO Max bestellt. Worum es in der Serie geht, lesen Sie bei Serienjunkies.de. (Adam Arndt)