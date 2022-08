„Anstrengend für meine Ohren“: Zuschauer genervt von Rock-Ausgabe im ZDF-Fernsehgarten

Der ZDF-Fernsehgarten steht am 28. August unter dem Motto „Rock im Garten“. © ZDF

Im ZDF-Fernsehgarten ist für alle Zuschauer was dabei. Egal ob Kochtipps, Schlager oder Ratespiele. Nur die Rockmusik kommt am 28. August bei Zuschauern nicht so gut an, wie erhofft.

Mainz - Für gewöhnlich hört man im ZDF-Fernsehgarten die aktuellsten Songs der Schlagerstars. Doch am 28. August steht die Show ganz unter dem Motto „Rock im Garten“. Während viele Zuschauer die Rockmusik im ZDF-Fernsehgarten als erfrischende Abwechselung sehen, fordern andere ihren normalen Schlagergarten zurück.

Das Publikum vor Ort ist bei der ganzen Rockmusik völlig aus dem Häuschen. Nicht nur gibt es Auftritte von Kissin‘ Dynamite und Doro, auch Tickets für das Wacken-Festival 2023 werden im ZDF-Fernsehgarten verlost. Doch nicht alle sind so begeistert wie das Publikum am Lerchenberg.

Auf Twitter sammelt sich mal wieder fiese Kritik: „Puh. Die Musik heut. Es wird sehr anstrengend für meine Ohren heute“, jammert ein Fan der Show auf Twitter. „Diese Musik heute… Kann ich nochmal den Giovanni Zarrella mit einem italienischen Schlagercover sehen und hören?“, fordert eine weitere Zuschauerin. Ein anderer schreibt: „Heute mit Musik, die keiner hören möchte“.

Beliebtesten Musikgenre Die beliebtesten Musikrichtungen laut einer Spotify-Analyse sind Hip-Hop an erster Stelle, gefolgt von Pop und Schlager, wie spiegel.de berichtet.

Publikum feiert Rockmusik im ZDF-Fernsehgarten

Doch viele feiern die Rockbands am Mainzer Lerchenberg: „Oh, wow. Das ist sogar mal meine Musik“, freut sich eine Twitter-Nutzerin. Auch das Publikum in Mainz kann nicht genug bekommen und fordert nach beinahe jedem Auftritt im ZDF-Fernsehgarten eine Zugabe.

Auch Kissin‘ Dynamite ist im ZDF-Fernsehgarten. Über die ESC-Teilnehmer von 2022 „Jezebel“ dürfen sich die Zuschauer ebenfalls freuen. Verwendete Quellen: ZDF-Fernsehgarten vom 28.08.2022, spiegel.de