Hammer-Outfits: Nachrichten-Sprecherin macht die TV-Zuschauer verrückt - „Der Knaller“

Nachrichten-Sprecherin Ina Dietz (Sat.1) überrascht erneut - diesmal zeigt sie gleich zwei heiße Outfits. Die Fans sind davon begeistert.

Update vom 1. März, 14.24 Uhr: Ina Dietz erntet weiterhin Komplimente auf ihrem Instagram-Account. In der letzten Woche überraschte sie ihre Follower gleich zweimal mit zwei ganz besonderen Outfits.

Anlässlich der großen Oscar-Nacht postete die Moderatorin ein Foto von sich in einem schicken - und kurzen - schwarzen Kleid. Dazu schrieb die 46-Jährige: „Die Oscars! Das Topthema in den News des Frühstücksfernsehens. Freue mich besonders für die tolle Olivia Colman als beste Hauptdarstellerin und Rami Malek als bester Schauspieler.“

Am Freitag dann der zweite Wow-Post. Diesmal zeigte sich die Sat.1-Frau in einem knallroten Kleid mit Rüschen an den Armen. „Ein schönes, schönes Wochenende uns allen!“, wünschte Ina ihren Followern und Zuschauern in der Beschreibung.

Und egal, was sie trägt: Die Fans sind begeistert und machen ihr zahlreiche Komplimente, wie „Du hast heute Hammer ausgesehen! Super Frisur! Tolles MakeUp! Hammer Outfit! Beautiful!“ und „Wow, Lady in Red“. Oder: „Was soll man zu Ina Dietz noch sagen, Traumfrau.“

Weitere Kommentare lauten: „Der Knaller“, „Der rote Blitz“, „Für die schönste Nachrichtensprecherin würdest Du den Oscar bekommen“ oder auch „Inaaaaaa....du bist so sexy. Bleib so wie du bist und lass dich nicht verbiegen!“

Da hat jemand wohl zahlreiche Fans ...

Nachrichten-Sprecherin trägt im TV auf einmal knackengen Dress: „Heiß“

Unser ursprünglicher Artikel:

Berlin - Regelmäßig tritt Ina Dietz vor die Kamera, die Nachrichtensprecherin berichtet regelmäßig im Sat.1-Frühstücksfernsehen über das aktuelle Geschehen in Deutschland und der Welt. Bei ihrer Berichterstattung am Mittwoch dürften jedoch viele Zuschauer ihren Augen kaum getraut haben, die 46-Jährige trat in einem knallengen Kleid in Lederoptik vor die TV-Kamera. Für die sonst so zurückhaltende Ina Dietz ein wirklich gewagtes Outfit.

Nachrichten-Sprecherin Ina Dietz überrascht Zuschauer: „Irgendwie ungewohnt“

Die Zuschauer scheinen von dem ungewöhnlichen Look der Journalistin jedoch begeistert zu sein, auf dem offiziellen Instagram-Account des Sat.1-Frühstücksfernsehens zeigen sich viele Fans positiv überrascht: „Wow, echt heiß“, „Sehr schön, aber irgendwie ungewohnt“, „Warum nicht immer so?“ und „Heute sah sie wirklich toll aus, nicht so brav wie sonst“ ist dort zu lesen.

Auf ihrem eigenen Instagram-Account bleibt die 46-Jährige jedoch weiterhin seriös und unauffällig gekleidet. Das Foto im knallengem Lederdress ist dort zwar nicht zu sehen, dafür viele andere schicke Bilder. Und auch dort sind die Zuschauer der Nachrichten-Sprecherin begeistert: „Selbst wenn sie einen Kartoffelsack tragen würde, ist sie der Hingucker.“

Ihre Kollegen vom Sat.1-Frühstücksfernsehen zeigen sich dagegen gerne von einer gewagten Seite. Während Alina Merkau viele Zuschauer mit einem kurzen Rock empörte, brachte VIP-Experten Vanessa Blumhagen beim Anblick von Thomas Seitel ihre Oberweite in Stellung. Eine andere Moderatorin sagte einen Satz - und wurde dafür attackiert.

Auch interessant

Video - Annemarie Carpendale: So war die Geburt ihres Kindes

Sie ist Shooting Star unter den TV-Nachrichten-Sprecherinnen - und trägt plötzlich „falsche Kleidung“

Obszönes Foto! Unfassbar, womit sich TV-Star Joyce Ilg hier zeigt - Prompte Warnung von Kai Pflaume

Eklat bei TV-Aufzeichnung um Bernd Stelter: Frau mit Doppelname stürmt Bühne - Die Szene im Video

Bei dieser TV-Nachrichten-Sprecherin stimmt etwas nicht - Sehen Sie es gleich?