Jauch leidet mit: „Wer wird Millionär?“-Kandidat scheitert unglücklich

Teilen

Benjamin Mrotzek nahm am Montagabend auf dem Ratestuhl von „Wer wird Millionär?“ Platz. Der Kandidat ging auf Risiko und wurde enttäuscht.

Köln – Nach der 3-Millionen-Euro-Woche und der Sommerpause zeigte RTL am vergangenen Montag wieder eine reguläre „Wer wird Millionär?“-Ausgabe. In der neuesten Folge musste ein Kandidat eine bittere Niederlage hinnehmen. Benjamin Mrotzek, ein Lehrer für Geschichte, Englisch und Informatik an einer Oberschule in Leipzig, kam in Begleitung seiner hochschwangeren Frau, die ein „paar Tage vor Termin“ sei und das zweite Kind des Paares erwarte. Mit drei Jokern ging Mrotzek ins Rennen.

Insel-Frage bei „Wer wird Millionär?“ sorgt für bittere Pleite

Zunächst lief es für den Kandidaten gut, er erspielte sich 8.000 Euro und sollte für die nächste gesicherte Stufe der 16.000 Euro folgende Frage beantworten: „Mit einer Entfernung von nur wenigen Kilometern liegt Formentera welcher dieser Inseln am nächsten? Ibiza, Malta, Teneriffa oder Korsika.“ Die richtige Antwort wäre Ibiza gewesen.



Wer wird Millionär: Die witzigsten Fragen aller Zeiten bei Günther Jauch Fotostrecke ansehen

Mrotzek, der noch auf keiner der Inseln war, schwankte zwischen Ibiza und Teneriffa, der 50:50-Joker sollte seine Entscheidung erleichtern. Doch genau diese beiden Inseln blieben als Auswahl stehen. Prinzipiell sei er erstmal froh, in der Sendung gewesen zu sein, zeigte sich Mrotzek unbeeindruckt von der drohenden Gefahr, auf 500 Euro zurückzufallen. Aufgrund einer Tendenz entschied er sich letztendlich für Teneriffa und musste den Verlust des Geldes hinnehmen.

Günther Jauch versucht „Wer wird Millionär?“-Kandidat zu trösten

Besonders bitter war der Verlust, da der Lehrer zuvor noch erklärte, dass er mit seiner Frau abwechselnd bald in Elternzeit gehen werde und es dabei „schon ganz gut wäre, wenn was auf der hohen Kante ist“. Günther Jauch (67) versuchte den Kandidat zu trösten. Seiner zweiten Tochter werde es völlig egal sein, „ob der Papa hier ein paar Tage vorher 500 oder 8.000 Euro gewonnen hat. Nehmen Sie es sportlich.“

Kein guter Abend für den jungen Lehrer – sogar Jauch zeigte sich mitfühlend © RTL/RTL+

Für die restlichen Kandidaten lief es am 11. September besser. Andreas van Zadelhoff nahm 32.000 Euro mit nach Hause, ebenso Antonia Schößler. Nils Herrmann darf in der nächsten Ausgabe um 64.000 Euro spielen. Die RTL-Sendung zog etliche Zuschauer an – im Quotenduell musste sich Jauch allerdings genau wie „Höhle der Löwen“ oder „Love Island“ geschlagen geben. Verwendete Quellen: „Wer wird Millionär?“ vom 11. September 2023 (RTL+)