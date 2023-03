John Wick - Chapter 4: Die besten Premieren-Fotos

Die besten Fotos von den Premieren des Films John Wick: Chapter 4 © IMAGO

Der vierte Teil der John-Wick-Filmreihe kommt in die Kinos und die Stars feiern weltweit Premiere. In Los Angeles, London und Berlin sind sie über den roten Teppich gelaufen, um das lang erwartete vierte Kapitel zu promoten. Die besten Fotos, die schönsten Looks und die charmantesten Begleitungen hier zusammengestellt.

Wer einen Blockbuster dreht, für den ist die Arbeit nach dem Drehende noch lange nicht fertig. Fest zur Arbeitsbeschreibung gehört auch das Abschreiten des roten Teppichs auf verschiedenen Premieren, Screenings und Preisverleihungen. Für so große Filme wie „John Wick: Chapter 4“ kann das schon mal mehrere Premieren auf verschiedenen Kontinenten bedeuten. Unter anderem wurde der Film nun mit großem Brimborium in Los Angeles, New York, Paris, Berlin und London gefeiert. Während der Hauptdarsteller natürlich auf allen Premieren anwesend sein sollte, wechselt der Rest des Casts sich ab.

Keanu Reeves

Der Star der Filmreihe darf natürlich auf keinem Event fehlen. Keanu Reeves führte seine Abendgarderobe in Paris, Berlin, Los Angeles, New York und London vor. Dabei sah er auf allen roten Teppichen so tadellos wie charmant aus, eben genau so, wie man es von dem Hollywoodstar und Fanliebling gewohnt ist. Weitere Fotos der Premieren der Erfolgsfilmes sehen Sie bei Serienjunkies.de. (Loryn Pörschke-Karimi)