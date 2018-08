Komplett hüllenlos und nass in Bergbach: So hat sich Joko Winterscheidt noch nie gezeigt

Joko Winterscheidt zeigt sich in seinen Shows immer voll bekleidet. Auf Instagram ändert er diesen Umstand nun.

Moderator Joko Winterscheidt (39) ist mit seinen 1,91 Metern definitiv ein Hingucker. Jetzt ließ er erstmals alle Hüllen fallen und postete den Schnappschuss auf Instagram.

Berlin - Nackte Haut, pralle Kurven, laszive Blicke - auf Instagram nichts Außergewöhnliches. Eigentlich. Denn während Frauen sich dort immer knapper zur Schau stellen, sieht man die Männer eher weniger in ihrer vollen Pracht. Das wollte Circus-Halligalli-Legende Joko Winterscheidt jetzt wohl ändern.

Er posierte nackt, wie Gott ihn schuf, vor der Kamera, liegend in einem glasklaren Bach. Dann wollte der 39-Jährige von seinen Fans eine klare Antwort: „Hot or not?“

Joko Winterscheidts Foto löst eine Welle an Kommentaren aus

Die Kommentare unter dem freizügigen Foto überschlagen sich fast. Mehr als 101.000 Mal klickten seine Follower bereits aufs Herzchen (Stand 17.08.2018), und die meisten sind sich einig: „Absolut hot, ganz klar!“ sowie „Definitv hot“. Eine Userin schreibt: „OMG, was für eine ,Sehenswürdigkeit‘, so grazil wie eine Bachforelle. Auf jeden Fall hot“, während ein anderer sich sicher ist: „Kim Kardashian kann abends nicht mehr einschlafen, vor lauter Neid.“ Nur ein paar Männern unter Jokos Followern gefällt der Anblick scheinbar eher weniger. „Ich erblinde“, schreibt einer. Ein anderer meint: „Das verstört mich auf so vielen Ebenen!“

Ist das Foto von Joko Winterscheidt eine Fotomontage?

Joko Winterscheidt, den die meisten wohl vor allem an der Seite von Klaas Heufer-Umlauf (34) aus Sendungen wie "Circus Halligalli" oder "Joko gegen Klaas - Das Duell um die Welt" kennen, geht mit seinen Scherzen oftmals bis an die Grenzen des guten Geschmacks. So erzürnten die beiden dieses Jahr etwa schon Pietro Lombardi mit einer Parodie.

Ob das Nacktfoto im Bach nur eine Fotomontage des Fotografen Paul Ripke, den der Moderator unter dem Bild verlinkt hat, ist, ist nicht ganz klar. Der Fotograf hat den Schnappschuss auf seinem Profil jedoch auch als Bewegtbild-Variante veröffentlicht.

