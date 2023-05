„Kampf der Realitystars“-Sensation: Zwei Promis dürfen in die Sala zurückkehren

Von: Elena Rothammer

Bei „Kampf der Realitystars“ geht es in großen Schritten auf das Finale zu. Jetzt durften zwei Ex-Kandidaten aber sogar in das RTL-Format zurückkehren.

Phuket – Woche für Woche müssen sich teils gleich mehrere Promis bei „Kampf der Realitystars“ verabschieden und den Kampf um die Prämie von 50.000 Euro aufgeben. Jetzt gab es in der Sala aber ein überraschendes Wiedersehen: Zwei der bereits ausgeschiedenen Kandidaten durften wieder zurückkommen!

Die „Kampf der Realitystars“-Neuzugänge dürfen entscheiden, wer eine zweite Chance erhält

Auch in der neuesten Folge kamen wieder zwei neue Promis in die Sala: Ex-Bachelorette-Kandidat Lukas Baltruschat (29) und Aneta Sablik (34) stießen zum Cast dazu. Als Neuzugänge dürfen sie dieses Mal nicht nur, in der Stunde der Wahrheit einen Mitstreiter nach Hause zu schicken. Dieses Mal dürfen sie auch entscheiden, welcher bereits ausgeschiedene Realitystar ein Comeback feiern darf.

Während Eva Benetatou (31) hoffte, dass der frisch rausgewählte Paul Janke (41) zurückkehrt, obwohl dieser sie zuvor eiskalt abblitzen ließ, luden Lukas und Aneta zum Casting. Anhand kurzer Clips, in denen die Ex-Kandidaten schilderten, warum sie wieder zurück in die „Kampf der Realitystars“-Sala kommen wollen, entschieden die beiden, wen sie persönlich kennenlernen wollen. Am Ende wurden es sogar zwei der Ex-Teilnehmer.

Die bisherigen „Kampf der Realitystars“-Finalisten Staffel 1: Kevin Pannewitz (Sieger), Sam Dylan (Platz 2), Kate Merlan (Platz 3) Staffel 2: Loona (Siegerin), Andrej Mangold (Platz 2), Claudia Obert (Platz 3) Staffel 3: Elena Miras (Siegerin), Yasin Mohamed (Platz 2), Schäfer Heinrich (Platz 3)

Emmy Russ und Percival Duke dürfen zurück in die „Kampf der Realitystars“-Sala

Im Casting verkaufte sich Emmy Russ (24) als „ehrliche und direkte Powerfrau“, Percival Duke (58) hingegen weckte durch seine Diven-Art Lukas Baltruschat und Aneta Sabliks Interesse. Tatsächlich bekamen die TV-Zicke und der „The Voice of Germany“-Star eine zweite Chance und durften zurückkehren. Emmys Comeback macht vor allem Eva Benetatou zu schaffen, immerhin waren die beiden heftig aneinandergeraten. „Ich wollte am liebsten die Eva nicht begrüßen. Aber das wäre ein richtig schlechter Start gewesen“, merkte die Blondine an.

Emmy Russ und Percival Duke mussten „Kampf der Realitystars“ eigentlich schon verlassen. Jetzt durften sich die ehemalige „Promis unter Palmen“-Kandidatin und der „The Voice of Germany“-Star aber über eine zweite Chance freuen © RTL2 / „Kampf der Realitystars“, Staffel 4 Folge 7

Sarah Knappik (36) hingegen hätte gerne weiterhin auf Percival verzichtet. „Jetzt gerade nervt er mich einfach mit dieser Show ‚Ich will reden, wenn ich rede‘. Ich finde das alles sehr inszeniert“, urteilt die „Germany‘s next Topmodel“-Bekanntheit. Alles kann sie sich in der Show allerdings nicht zurechtbiegen – obwohl Sarah Knappik bei ihrem Vertrag knallhart verhandelt hat und sogar festgelegt wurde, dass ihre Fürze nicht bei „Kampf der Realiytstars“ gezeigt werden dürfen. Verwendete Quellen: RTL / „Kampf der Realitystars“, Staffel 4 Folge 7