Kehrt der „Bergdoktor“-Fiesling zurück? Er machte Martin schon mal das Leben schwer

Von: Lukas Einkammerer

Teilen

Am 22. Dezember startet die 16. „Bergdoktor“-Staffel im ZDF. In den neuen Folgen werden sowohl bekannte als auch neue Gesichter zu sehen sein. Ein besonders unbeliebter Charakter könnte ebenfalls dabei sein.

Ellmau – Noch ein bisschen Geduld haben, dann ist es endlich so weit: Ab dem 22. Dezember laufen in der ZDFmediathek neue Folgen von „Der Bergdoktor“ – eine Woche später feiert der Staffelauftakt dann im TV seine große Primetime-Premiere. Fans der beliebten Heimatserie erwarten auch in der 16. Staffel wieder märchenhafte Berglandschaften, emotionale Liebesgeschichten und jede Menge nervenaufreibende Abenteuer rund um Hans Sigls (53) Dr. Martin Gruber. Neben den sympathischen Lieblingscharakteren vom Gruberhof schließen sich außerdem einige neue Gesichter der TV-Familie an.

Neue und alte Gesichter: 16. „Bergdoktor“-Staffel startet am 22. Dezember

Monatelang liefen in der Region Wilder Kaiser, die sich seit der Ausstrahlung der allerersten „Bergdoktor“-Folge am 6. Februar 2008 zu einem wahren Fan-Mekka entwickelt hat, die Dreharbeiten für die acht neuen Folgen auf Hochtouren. Hans Sigl und seine Serientochter Lilli (Ronja Forcher, 26) teilten regelmäßig geheime Eindrücke vom Set und ließen ihre treuen Anhänger am Leben hinter den Kulissen teilhaben. Erst vor wenigen Tagen offenbarte das ZDF mit einem 90-sekündigen „Bergdoktor“-Trailer dann einen ersten, offiziellen Einblick in die Geschichten und Herausforderungen, die die Grubers diese Saison erwarten.

Kehrt der „Bergdoktor“-Bösewicht Gregor in der neuen Staffel zurück? Rebecca Immanuel teilte einen Schnappschuss mit Darsteller Gabriel Merz bei Instagram – auf dem sie von einem gemeinsamen Projekt spricht. © Screenshot/Instagram/rebeccaimmanuel.official; ZDF/Erika Hauri (Fotomontage)

In der bunten Besetzung rund um den tapferen Arzt und seine Freunde hat sich seit dem Ende der letzten Staffel viel verändert: Martin Gruber trauert Franziska (Simone Hanselmann, 43) und Anne (Ines Lutz, 39) nach, die beide vom Gruberhof Abschied nahmen, und mit Caro (Barbara Lanz, 39) und Rolf Pflüger (Wolfram Berger, 77) treten urplötzlich Lillis Tante und Großvater auf den Plan. Die beiden scheinen keineswegs auf Familienidylle aus zu sein und zu allem Überfluss könnte auch ein weiterer, unangenehmer Geselle in den neuen Folgen seine Rückkehr feiern. Denn Rebecca Immanuel (52), die seit 2013 die Rolle der Dr. Vera Fendrich spielt, zeigte sich am Filmset an der Seite von Gabriel Merz (51), den „Bergdoktor“-Fans als unausstehlichen Fiesling Gregor kennen dürften.

Kein Ende in Sicht: Diese deutschen TV-Serien laufen schon ewig „In Aller Freundschaft“ (ARD): Seit 1998 „Alam für Cobra 11“ (RTL): Seit 1996 „Wilsberg“ (ZDF): Seit 1995 „Unter Uns“ (RTL): Seit 1994 „Gute Zeiten, Schlechte Zeiten“ (RTL): Seit 1992 „Großstadtrevier“ (ARD): Seit 1986 „Ein Fall für Zwei“ (ZDF): Seit 1981 „Der Alte“ (ZDF): Seit 1977 (Quelle: tvdigital.de)

„Es wird spannend“: „Bergdoktor“-Star teilt Foto mit Serien-Bösewicht Gabriel Merz

In der 13. Staffel der kultigen ZDF-Sendung sorgte Gabriel Merz als Gregor für ordentlich Reiberei und Drama – denn der Milchbauer bandelte erst mit Martin Grubers Verflossener Anne an und versucht dann, sich mit üblen Machenschaften die „Gruber-Milch“ zu krallen. Was die Fans wohl davon halten würden, wenn der attraktive Fiesling in den neuen Folgen wieder dabei ist? Große Freude dürfte eher weniger aufkommen, schließlich bringen Caro und Rolf schon genug Konflikt an den Gruberhof – dennoch gilt: Eine gute Geschichte braucht gute Bösewichte.

Bergdoktor, Frauenheld, Familienvater: Die besten Bilder von Hans Sigl als Arzt und Privatmensch Fotostrecke ansehen

Ob Gabriel Merz tatsächlich in die Berge rund um Ellmau zurückkehrt, ist noch nicht bekannt. Der gemeinsame Schnappschuss, unter dem Rebecca Immanuel geheimnistuerisch „Es wird spannend“ schrieb, scheint aber jedenfalls nicht vom „Bergdoktor“-Set, sondern von den Kulissen der Komödie „Love: Am Ende zählst du“ zu stammen. Aber wer weiß – vielleicht erleben die Grubers ja schon bald eine böse Überraschung und treffen auf einen unerwünschten, alten Bekannten? Wenn er nicht gerade im Arztkittel vor der Kamera steht, macht Hans Sigl öffentlich seine Meinung deutlich und feuerte zuletzt gegen den WM-Botschafter aus Katar. Verwendete Quellen: tvspielfilm.de, tvdigital.de