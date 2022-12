Kein Geschenk für Andreas Robens: „Goodbye Deutschland“-Star geht an Weihnachten leer aus

Von: Lukas Einkammerer

Die „Goodbye Deutschland“-Stars Caro und Andreas Robens leben auf Mallorca. Auch die Weihnachtszeit verbringen die beiden in ihrer Wahlheimat. Ein Geschenk hat Caro für ihren Mann an Heiligabend aber nicht.

Mallorca – Wer regelmäßig bei „Goodbye Deutschland“ einschaltet, bekommt so gut wie alle Facetten des bunten Lebens von Caro (43) und Andreas Robens (55) zu sehen. 2010 gaben sich die beiden Auswanderer auf Mallorca das Ja-Wort und betreiben auf der spanischen Insel heute mehrere Restaurants und „Iron Gym“ Fitnessstudios. Sie haben das geschafft, von dem viele Teilnehmer der kultigen VOX-Show noch träumen und haben sich in ihrer Wahlheimat, umgeben von einer fremden Sprache und einer neuen Kultur ein Leben aufgebaut.

„Irgendwie blöd“: Caro Robens schenkt Andreas nichts zu Weihnachten

Auf der Baleareninsel herrschen im Winter zwar immer noch fast-tropische Temperaturen von bis zu 16 Grad, Weihnachten feiern die Robens aber trotzdem auf Mallorca. Ursprünglich kommt Caro aus Wuppertal und Andreas aus Hannover – die weite Reise in die deutlich frostigere Heimat nehmen die TV-Stars, die seit 2015 in dem VOX-Format zu sehen sind und 2020 „Das Sommerhaus der Stars“ gewannen, aber nicht auf sich. „Wir haben ja keine Familie hier, aber natürlich unsere Tiere“, erzählt Auswanderer-Queen Caro im Gespräch mit der Mallorca Zeitung, „Daher machen wir uns an Heiligabend zu Hause immer einen gemütlichen Tag.“

Aber was schenken sich berühmte Reality-Stars eigentlich zum großen Fest – die altbewährten Klassiker wie Parfüm und Kleidung, oder doch etwas Ausgefalleneres? Fest steht zumindest, dass Andreas an Weihnachten meistens leer ausgeht: „Wir sagen jedes Jahr, dass wir es nicht tun, doch ich habe eigentlich immer etwas für Caro, kriege selbst aber nichts“, verrät der Bodybuilder gegenüber der Mallorca Zeitung. Dass ihr Gemahl trotz Abmachung ein Überraschungsgeschenk für sie hat – davon scheint Caro Robens wenig begeistert: „Das ist dann irgendwie blöd, weil ich wirklich nie etwas für ihn habe.“

Weihnachten: Die Geschichte des schönsten Feiertags Heute verbindet fast jeder Weihnachten mit Geschenken, Christbäumen, Lametta und Santa Claus. Die Geschichte des besinnlichsten aller Feste setzt sich aber aus vielen verschiedenen kulturellen Aspekten zusammen. Zum einen natürlich die Geburt von Jesus Christus, die seit Jahrhunderten am 25. Dezember gefeiert wird und schon im antiken Rom eine feierliche Angelegenheit war. Zum anderen wurden aber auch keltische und nordeuropäische Bräuche wie das Julfest übernommen, bei denen vor allem ausschweifende Festessen im Mittelpunkt stehen. Das heutige Verständnis des Weihnachtsfestes, wie das Schmücken eines Baums und das Aufhängen von bunter Dekoration, stammt vor allem aus England und Deutschland. (Quelle: nationalgeographic.de)

Insel-Feeling: „Goodbye Deutschland“-Star Caro Robens nicht in Weihnachtsstimmung

Das ganze Jahr über brav sein und dann an Heiligabend nicht mit einem kleinen Präsent beschert zu werden, wenn selbst die Hunde und Katzen reichlich Naschereien unter dem Baum liegen haben – Andreas Robens hat es nicht leicht. Dass Caro ihrem Liebsten nichts schenkt, könnte aber vielleicht daran liegen, dass es an einem sommerlichen Ort wie Mallorca eh nie besonders weihnachtlich wird. „Es ist ja doch, Gott sei Dank, wärmer als in Deutschland, und auch Weihnachtsmärkte, zumindest wie man sie aus Deutschland kennt, gibt es hier nicht“, beschreibt sie gegenüber der Mallorca Zeitung die Festzeit im Touristen-Mekka.

Geschenk oder kein Geschenk – viel wichtiger ist, dass man sich liebt und das beweisen Caro und Andreas Robens mit vielen persönlichen Schnappschüssen in den sozialen Medien allemal. Auch mit ihren ausgefallenen Looks sorgen die zwei für Aufsehen – vor allem die vielen Muskeln und Tattoos liefern stets Redestoff. Zu ihrem Auftreten stehen die beiden Fitnessenthusiasten aber voll und ganz: Zuletzt zählte „Goodbye Deutschland“-Star Caro Robens ganz offen ihre vielen Schönheits-OPs auf. Verwendete Quellen: mallorcazeitung.es, nationalgeographic.de